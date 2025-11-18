Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Πού αναμένονται καταιγίδες και βροχές

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Αναλυτικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (18-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.

Την Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, η κακοκαιρία θα περιοριστεί σταδιακά από την Πέμπτη, ωστόσο η μεταβολή της θερμοκρασίας που θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο θα είναι αισθητή, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους κατοίκους των περιοχών που θα επηρεαστούν, ιδιαίτερα σε όσους δραστηριοποιούνται σε θαλάσσιες και ορεινές ζώνες.

