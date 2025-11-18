search
18.11.2025
18.11.2025 12:35

Βορίζια: Προφυλακίστηκε ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης – Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του (video)

18.11.2025 12:35
fragiadakis_new
Πηγή: ΕΡΤ

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (21/11) ζήτησε και έλαβε ο αδελφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία δολοφονήθηκε στο μακελειό στα Βορίζια.

Πρόκειται για τον πατέρα των τεσσάρων αδελφών που έχουν πάρει ήδη τον δρόμο για τις φυλακές θείο του πέμπτου προφυλακισμένου για την ίδια υπόθεση, όλοι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ο 58χρονος, για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, προσήλθε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Ηρακλείου σήμερα (18/11) το πρωί, όπου και συνελήφθη.

Λίγη ώρα αργότερα οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο, όπου παρέμεινε για λίγα μόλις λεπτά, ενώ μέχρι την απολογία του θα παραμείνει προφυλακισμένος στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, όπως σημειώνει η ΕΡΤ.

Ο δικηγόρος του Λευτέρης Κάρτσωνας, δήλωσε προβληματισμένος για την εξέλιξη και για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας πως το όνομα του πελάτη του δεν εμφανίζεται στο προανακριτικό υλικό της αστυνομίας.

Πηγή: ΕΡΤ

Μάλιστα υποστήριξε, πως την ώρα της φονικής συμπλοκής στο κέντρο των Βοριζίων, ο εντολέας του βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, στις Μοίρες της Μεσσαράς, όπου και κατέθεται για την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στο σπίτι του 27χρονου γιου του.

