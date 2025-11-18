search
18.11.2025 22:46

Βούλα: Συνελήφθη 46χρονος καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σερβίας

18.11.2025 22:46
Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου στην περιοχή της Βούλας, 46χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σερβίας για διάπραξη απάτης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν ύποπτο όχημα να κινείται στην περιοχή της Βούλας και το κάλεσαν σε έλεγχο όπου διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 46χρονου οδηγού εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος αλλοδαπός κατηγορείται ότι διέπραξε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αποκτώντας παράνομα χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή του Βελιγραδίου, με το χρηματικό ποσό να υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια Δηναρίων Σερβίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

1 / 3