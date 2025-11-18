Ο κύβος ερρίφθη: Οι Θεσσαλοί αγρότες αποφάσισαν να στήσουν μπλόκο στη Νίκαια

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως δεν κατεύνασαν τους αγρότες. Δεκάδες Θεσσαλοί αγρότες συγκεντρώθηκαν σήμερα στα Φάρσαλα, αποφασίζοντας να στήσουν ενιαίο μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας στις αρχές Δεκεμβρίου.

Την απόφαση τους θα μεταφέρουν πανελλαδική σύσκεψη αγροτών που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στη Νίκαια.

Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας τόνισε πως οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι. «Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλα, οξυμένα. Η οργή και η αγανάκτηση περισσεύουν. Είναι σίγουρο ότι όλο αυτό θα μετατραπεί σε ένα αγωνιστικό κλίμα το οποίο θα μας βγάλει στους δρόμους να διεκδικήσουμε την επιβίωσή μας. Σήμερα όλοι μαζί, ενωμένοι παίρνουμε την απόφαση και πηγαίνουμε στην πανελλαδική της Κυριακής, ώστε να ανακοινώσουμε ημερομηνία για να στηθεί ένα μεγάλο ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια της Λάρισας. Οι πολιτικές ευθύνες είναι τεράστιες: Αυξημένο κόστος παραγωγής, εξευτελιστικές τιμές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ευλογία που έχει αφανίσει πάνω από 450.000 ζώα… Είμαστε αποφασισμένοι φέτος να πάμε τον πρωτογενή τομέα μπροστά και παραμείνουμε στους τόπους μας, στα χωριά και στα χωράφια μας».

Μεγάλες κινητοποιήσεις, σε εθνικές οδούς

Από την πλευρά του ο γραμματέας της Λαρισινής Ομοσπονδίας Κώστας Χατζής σημείωσε ότι «έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 23 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι… για να συντονίσουμε πανελλαδικά τις κινήσεις μας. Δεδομένο είναι ότι θα είναι μεγάλες, σημαντικές και θα είναι κινητοποιήσεις στις εθνικές οδούς».

Στη σύσκεψη συμμετείχε και χαιρέτισε ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου ο οποίος συντάχθηκε με τους αγρότες. «Κατανοούμε τις πιέσεις που βιώνετε, από το αυξανόμενο κόστος παραγωγής μέχρι τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και τις ανησυχίες για την κτηνοτροφία. Αυτά τα ζητήματα δεν είναι αφηρημένα, αφορούν τις οικογένειές μας, τα μεροκάματα, τα παιδιά που θέλουμε να παραμείνουν και να επενδύσουν στον τόπο μας. Ο Δήμος Φαρσάλων αφουγκράζεται όλο αυτό το δυσμενές κλίμα που έχει δημιουργηθεί και καλεί την πολιτεία να προβεί σε όλα όσα χρειάζονται ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες δίκαιης ανάπτυξης στην περιφέρεια.

Έχετε δίκιο να διεκδικείτε μείωση του κόστους παραγωγής. Έχετε δίκιο να ζητάτε τη διασφάλιση έγκαιρων και δίκαιων πληρωμών, είτε μιλάμε για αποζημιώσεις, είτε για ενισχύσεις. Έχετε δίκιο να διεκδικείτε δραστικά μέτρα που θα βάλουν τέλος στον φαύλο κύκλο της καταστροφής στην κτηνοτροφία. Ως Δήμαρχος μίας κατ’ εξοχήν αγροτικής περιοχής όπως η επαρχία Φαρσάλων, συμμερίζομαι απόλυτα την αγωνία σας και δηλώνω συμπαραστάτης στον δίκαιο αγώνα σας. Και αυτά δεν είναι λόγια παρηγοριάς. Είναι η πραγματικότητα. Γιατί χωρίς εσάς δεν υπάρχει ύπαιθρος, δεν υπάρχουν Φάρσαλα. Ελπίζω οι προσπάθειές σας να βρουν ευήκοα ώτα από την πολιτεία ώστε να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για τους αγρότες των Φαρσάλων, της Θεσσαλίας και ολόκληρης της χώρας» κατέληξε.

