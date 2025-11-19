Αγρίνιο: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ στην ΕΟ Αντιρρίου–Ιωαννίνων – Τρεις τραυματίες (Photos/Video)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης, 18/11, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, κοντά στη γέφυρα της Ερημίτσας στο Αγρίνιο.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, δυο οχήματα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις από τους επιβαίνοντες, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, με την κυκλοφορία στην ΕΟ να διακόπτεται προσωρινά.

