search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 22:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 20:08

Στη φυλακή ο αρχηγός για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες, προφυλακιστέοι ακόμη τέσσερις – Λεία πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ

18.11.2025 20:08
maketa-efodos

Απόφαση προσωρινής κράτησης για πέντε από την ομάδα 24 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα για το μεγάλο κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες, έλαβαν Ανακριτής και Εισαγγελέας.

Η σημερινή απολογητική διαδικασία έληξε με τους υπόλοιπους 19 κατηγορούμενους, να αφήνονται ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, ενώ αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια για τις απολογίες τους οι υπόλοιποι 20 κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Μεταξύ των πέντε κατηγορουμένων που οδηγούνται στην φυλακή είναι και ο θεωρούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, ενώ ο, κατά την δικογραφία, υπαρχηγός της είναι ένας από αυτούς που κρίθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να τηλεφωνούσαν σε πολίτες, στους οποίους παρίσταναν διάφορα επαγγέλματα όπως λογιστές, νομικούς συμβούλους, αστυνομικούς και άλλα, με στόχο να τους αποσπάσουν χρήματα

Η οργάνωση φέρεται να είχε ιεραρχία και πεδίο δράσης σε ολόκληρη την χώρα.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κυκλώματος απάτης πολιτών, με εκατοντάδες περιπτώσεις εξαπάτησης από το 2023 έως σήμερα και λεία που φαίνεται να ξεπερνά τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Θεσσαλονίκη: Αγέλη λύκων εμφανίστηκε στις παρυφές της Πυλαίας

Χριστούγεννα 2025: Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων – Πώς θα λειτουργήσουν τις ημέρες των γιορτών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Ο κύβος ερρίφθη: Οι Θεσσαλοί αγρότες αποφάσισαν να στήσουν μπλόκο στη Νίκαια

6740068
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λευκορωσία – Ελλάδα – Live η αναμέτρηση

erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG, ξεκαθαρίζει ο Ερντογάν

dimitria stamatis nd – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το…μητσοτακικό μπλοκ στην κηδεία του Δημήτρη Σταμάτη

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό ματς: Ακρωτηριασμένοι Παλαιστίνιοι παίζουν μπάλα στη Λωρίδα της Γάζας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 22:06
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Ο κύβος ερρίφθη: Οι Θεσσαλοί αγρότες αποφάσισαν να στήσουν μπλόκο στη Νίκαια

6740068
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λευκορωσία – Ελλάδα – Live η αναμέτρηση

erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG, ξεκαθαρίζει ο Ερντογάν

1 / 3