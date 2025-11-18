search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 20:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 19:03

Θεσσαλονίκη: Αγέλη λύκων εμφανίστηκε στις παρυφές της Πυλαίας

18.11.2025 19:03
likoi 77- new

Εξοικειωμένη με την ανθρώπινη παρουσία είναι μία αγέλη λύκων που έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Το γεγονός που έχει ανησυχήσει τους κατοίκους, παρακολουθεί η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ».

«Πρόκειται για τέσσερα ζώα που γνωρίζουμε ότι κατεβαίνουν στην περιοχή και παρακολουθούμε το θέμα γιατί πρόκειται για άγρια ζώα. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα και να εκφοβιστούν από συγκεκριμένη ομάδα άμεσης επέμβασης, ώστε να συνδυάσουν δυσάρεστες εμπειρίες με την παρουσία των ανθρώπων» , τόνισε ο κ. Σπύρος Ψαρούδας, Γενικός Συντονιστής της «Καλλιστώ».

Στην περιοχή της Πυλαίας, στο πρόσφατο παρελθόν, έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές φορές αγριογούρουνα. Το 2023 η περιοχή, όπως και η κοντινή περιοχή του Χορτιάτη, είχαν αναστατωθεί από το πέρασμα αρκούδας. Πριν από λίγες μέρες έξω από το Πανόραμα, ένας λύκος (άγνωστο αν ήταν μέλος της συγκεκριμένης αγέλης)τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από όχημα. Για την κυκλοφορία της αγέλης η οποία έγινε αντιληπτή χθες το πρωί κι από τα μέλη τηλεοπτικού συνεργείου στην περιοχή, κοντά στο CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), έχουν ενημερωθεί ήδη ο Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη και το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης.

Οι ειδικοί συνιστούν στους κατοίκους της που πεζοπορούν με κατοικίδια σε δασώδεις εκτάσεις να είναι προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν και να μην ταΐζουν τα άγρια ζώα.

Διαβάστε επίσης:

Χριστούγεννα 2025: Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων – Πώς θα λειτουργήσουν τις ημέρες των γιορτών

Στη φυλακή ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος ψευτοεπενδυτών σε καζίνο

Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος ότι χτύπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό γιατί… του έκλεισε τον δρόμο – Βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
macron-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς και ο Μακρόν συμφωνούν στην ανάγκη η Ευρώπη να απεξαρτηθεί ψηφιακά από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο αρχηγός για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες, προφυλακιστέοι ακόμη τέσσερις – Λεία πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ

flabouraris 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Πότε και πού θα γίνει η πολιτική κηδεία του πρώην υπουργού  

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Με ψέκασε με σπρέι πιπεριού» – Τι είπε στην απολογία του ο 29χρονος που χτύπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό

atacms 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικά πλήγματα με αμερικανικούς βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS στη Ρωσία – Τα χτυπήματα θα συνεχιστούν, λέει το Κίεβο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 20:12
macron-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς και ο Μακρόν συμφωνούν στην ανάγκη η Ευρώπη να απεξαρτηθεί ψηφιακά από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο αρχηγός για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες, προφυλακιστέοι ακόμη τέσσερις – Λεία πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ

flabouraris 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Πότε και πού θα γίνει η πολιτική κηδεία του πρώην υπουργού  

1 / 3