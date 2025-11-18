search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 19:53
18.11.2025 18:20

Χριστούγεννα 2025: Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων – Πώς θα λειτουργήσουν τις ημέρες των γιορτών

18.11.2025 18:20
Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Όπως υπογραμμίζεται, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:

  • Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00
  • Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00
  • Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
  • Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
  • Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
  • Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
  • Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
  • Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
  • Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
  • Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
  • Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
  • Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
  • Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
  • Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
  • Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

