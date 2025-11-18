Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Ο Μανώλης Πετσίτης, στενός συνεργάτης του Νίκου Παππά στο παρελθόν, φέρεται να είχε μισθώσει το αυτοκίνητο, με το οποία οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα είχαν πάει στο Παγκράτι τον περασμένο Σεπτέμβριο και αποπειράθηκαν να σκοτώσουν έναν 34χρονο, που στο παρελθόν είχε εργασθεί σε εταιρεία του Λάλα.

Όπως έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα, οι εκτελεστές του Λάλα είναι οι ίδιοι που αποπειράθηκαν να σκοτώσουν και τον 34χρονο. Στο Παγκράτι μετακινήθηκαν με την BMW, που είχε μισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ο Μανώλης Πετσίτης.

Το όνομα του Μανώλη Πετσίτη υπάρχει μέσα στην δικογραφία άλλα δεν κλήθηκε από την Αστυνομία, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος να ενημερωθούν οι δράστες ότι τους ψάχνουν.

Ωστόσο, στη συνέχεια οι Αρχές αναζήτησαν τον Πετσίτη, χωρίς αποτέλεσμα.

Από εδώ και πέρα είναι ζήτημα της κύριας ανάκρισης να καλέσει ή όχι τον Πετσίτη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει στα χέρια των εκτελεστών.

