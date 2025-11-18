search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

18.11.2025 19:22

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

18.11.2025 19:22
Ο Μανώλης Πετσίτης, στενός συνεργάτης του Νίκου Παππά στο παρελθόν, φέρεται να είχε μισθώσει το αυτοκίνητο, με το οποία οι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα είχαν πάει στο Παγκράτι τον περασμένο Σεπτέμβριο και αποπειράθηκαν να σκοτώσουν έναν 34χρονο, που στο παρελθόν είχε εργασθεί σε εταιρεία του Λάλα.

Όπως έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα, οι εκτελεστές του Λάλα είναι οι ίδιοι που αποπειράθηκαν να σκοτώσουν και τον 34χρονο. Στο Παγκράτι μετακινήθηκαν με την BMW, που είχε μισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ο Μανώλης Πετσίτης. 

Το όνομα του Μανώλη Πετσίτη υπάρχει μέσα στην δικογραφία άλλα δεν κλήθηκε από την Αστυνομία, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος να ενημερωθούν οι δράστες ότι τους ψάχνουν.

Ωστόσο, στη συνέχεια οι Αρχές αναζήτησαν τον Πετσίτη, χωρίς αποτέλεσμα.

Από εδώ και πέρα είναι ζήτημα της κύριας ανάκρισης να καλέσει ή όχι τον Πετσίτη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει στα χέρια των εκτελεστών.

ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο αρχηγός για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες, προφυλακιστέοι ακόμη τέσσερις – Λεία πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Πότε και πού θα γίνει η πολιτική κηδεία του πρώην υπουργού  

ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Με ψέκασε με σπρέι πιπεριού» – Τι είπε στην απολογία του ο 29χρονος που χτύπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό

ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικά πλήγματα με αμερικανικούς βαλλιστικούς πυραύλους ATACMS στη Ρωσία – Τα χτυπήματα θα συνεχιστούν, λέει το Κίεβο

ΚΟΣΜΟΣ

Σόου στο ουκρανικό κοινοβούλιο με φόντο το σκάνδαλο διαφθοράς

LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

