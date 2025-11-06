Παγκράτι: Σοβαρό τροχαίο στη Φιλολάου – ΙΧ εξετράπη της πορείας του, ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/11) στην περιοχή του Παγκρατίου, επί της οδού Φιλολάου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο μετέβησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, τον οποίο παρέλαβε το ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκε ένας τραυματίας από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην #Αθήνα. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 6, 2025

