Βέλγιο: Πώς έγινε η σιδηροδρομική τραγωδία με τους τέσσερις νεκρούς – Το σχολικό «εκτοξεύτηκε» 15 μέτρα μετά την πρόσκρουση (Photos/Videos)

Τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 26/5, στο Βέλγιο, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα άτομα και να τραυματιστούν ακόμη πέντε, επιχειρούν να εξακριβώσουν οι Αρχές. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών.

Το δυστύχημα κατεγράφη σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κοντά στην πόλη Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας. Σύμφωνα με το RTL TV, που επικαλέστηκε τον υπουργό Μεταφορών, Ζαν-Λικ Κρικ, το τρένο συγκρούστηκε με το σχολικό λεωφορείο προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων. Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης, Μαξίμ Πρεβό.

BREAKING: Footage shows emergency services at the scene after a train collided with a school bus in Buggenhout, Belgium



Νεκροί είναι επίσης ο 49χρονος οδηγός του σχολικού και μία 27χρονη συνοδός, ενώ, σύμφωνα με τον υπουργό, δύο εκ των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Αν Μπερζέ, ανέφερε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT ότι στο όχημα επέβαιναν επτά μαθητές, ο οδηγός και ένας συνοδός. Όπως διευκρίνισε, κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τη σύγκρουση

Η σύγκρουση σημειώθηκε στις 08:08 το πρωί, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπούγκενχαουτ, περίπου 23 χιλιόμετρα έξω από τις Βρυξέλλες.

Ο εκπρόσωπος της Infrabel, της εταιρείας που διαχειρίζεται το βελγικό σιδηροδρομικό δίκτυο, Φρεντερίκ Σακρέ, δήλωσε ότι «το minibus χτυπήθηκε από ένα τρένο που επρόκειτο να σταματήσει στον επόμενο σταθμό».

Ο Ζαν-Λικ Κρικ ανέφερε ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει πως οι μπάρες ασφαλείας στη διάβαση ήταν κατεβασμένες τη στιγμή της σύγκρουσης.

Παρά τα πρώτα ευρήματα, τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Ο Σακρέ επανέλαβε ότι η διάβαση λειτουργούσε κανονικά, σημειώνοντας πως η μπάρα ήταν κατεβασμένη και ο φωτεινός σηματοδότης κόκκινος. «Έχουμε πλάνα που το δείχνουν», είπε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το τρένο κινείτο με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και, δεδομένου του ότι πλησίαζε σε σταθμό που βρισκόταν σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου, επρόκειτο να ξεκινήσει επιβράδυνση.

Μετά τη σύγκρουση, το minibus «εκτοξεύτηκε περίπου 15 μέτρα πάνω σε έναν μεταλλικό πυλώνα που στήριζε μερικά από τα καλώδια της ισόπεδης διάβασης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Infrabel.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπερνάρ Κεντέν, έγραψε στο X: «Με βαθιά μου θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπούγκενχαουτ. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο». Παράλληλα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης «για την ταχεία αντίδρασή τους στον τόπο του δυστυχήματος».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε συντετριμμένη. «Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους αγαπημένους τους. Σήμερα, η Ευρώπη θρηνεί μαζί με το Βέλγιο», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

I was heartbroken to learn of the tragic accident between a train and a school bus in Buggenhout today.



My deepest condolences go out to the victims’ families and their loved ones.



Today, Europe grieves with Belgium. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 26, 2026

Το Βέλγιο διαθέτει εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο που διέρχεται μέσα από πόλεις και χωριά, ενώ τα δυστυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα στη χώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Infrabel, το 2025 πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αντίστοιχα περιστατικά, αριθμός που αποτελεί τον χαμηλότερο από το 2020.

