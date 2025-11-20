Βορίζια, είκοσι μέρες από το μακελειό: Τα εξαφανισμένα όπλα και οι επόμενες κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη

Με την κατάθεση της χήρας του Φανούρη Καργάκη χθες, και εν αναμονή της απολογίας του 58χρονου μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη που είναι προγραμματισμένη για αύριο, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την ολοκλήρωση του παζλ της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια πριν από περίπου είκοσι ημέρες, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Η χήρα του 39χρονου κλήθηκε από την ανακρίτρια Ηρακλείου να καταθέσει όσα γνωρίζει για το περιστατικό, ενώ φέρεται να υπέδειξε πρόσωπα που ήταν παρόντα, ώστε να κληθούν για κατάθεση και να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με νομικούς της οικογένειας η κατάθεση της χήρας πιθανόν να πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο συλλήψεων και καταθέσεων, αποκαλύπτοντας επιπλέον στοιχεία για τη φονική συμπλοκή.

Παράλληλα, οι αρχές προγραμματίζουν τη λήψη κατάθεσης και από έναν ακόμη αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος θεωρείται κρίσιμος για την πλήρη αποσαφήνιση των γεγονότων.

Στο μεταξύ, ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων αδελφών που έχουν προφυλακιστεί και παραδόθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο την περασμένη Τρίτη 18 θα απολογηθεί αύριο, ενώ μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί την εμπλοκή του στην υπόθεση. Η σχέση του, απ’ ό,τι φαίνεται, με το περιστατικό, έχει να κάνει με τα όπλα και, βεβαίως, το γεγονός ότι τα όπλα του μακελειού δεν έχουν βρεθεί, είναι και ένας λόγος, ο οποίος φαίνεται ότι θα βρεθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Την ίδια ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή συνεχίζονται, με τις Αρχές να εκφράζουν αισιοδοξία ότι πιθανόν να είναι κρυμμένα σε σημεία της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου.

Το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη και η στρατηγική της ΕΛ.ΑΣ. για τον περιορισμό του

Μετά το περιστατικό στα Βορίζια οι αρχές φαίνεται να σχεδιάζουν στοχευμένες κινήσεις για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη.

Σε αυτό το πλαίσιο το ελληνικό FBI και οι ειδικές ομάδες που βρίσκονται στο νησί σχεδιάζουν στοχευμένες επιχειρήσεις εναντίον οικογενειακών εγκληματικών δομών που δραστηριοποιούνται κυρίως σε ορεινές περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η στρατηγική της ΕΛ.ΑΣ. βασίζεται σε στοιχεία και «χαρτογραφήσεις» που έχει συντάξει το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Έτσι στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται οικογένειες με μακρά εγκληματική δράση, ενώ οι έρευνες θα περιλαμβάνουν ακόμη και παρακολούθηση εκδηλώσεων όπου συχνά χρησιμοποιούνται όπλα.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, διοργανωτές γάμων ή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρχές για περιστατικά χρήσης όπλων, με βαριά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης.

Παράλληλα, προβλέπονται στοχευμένες επιχειρήσεις σε γλέντια και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις για τον εντοπισμό παράνομων όπλων, που μπορούν να οδηγήσουν σε κακουργηματικές κατηγορίες.

Υπολογίζεται ότι στην Κρήτη κυκλοφορούν περισσότερα από 300.000 παράνομα όπλα, τα οποία προέρχονται είτε από τη Μέση Ανατολή μέσω θαλάσσιων μεταφορών είτε από την Αλβανία, και φυλάσσονται σε απομακρυσμένες αποθήκες, σπηλιές ή μαντριά σε Ψηλορείτη και Λευκά Όρη.

Τα στοιχεία για την εγκληματικότητα στην Κρήτη είναι ανησυχητικά.

Στον πληθυσμό των περίπου 620.000 κατοίκων καταγράφονται ετησίως 14.547 αδικήματα, εκ των οποίων 2.445 αφορούν παραβάσεις του νόμου περί όπλων – αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφονται μόλις 1.582 αντίστοιχες περιπτώσεις, παρά τον υψηλότερο οπλισμό.

Οι ορεινές περιοχές της Κρήτης παραμένουν περιοχές υψηλού κινδύνου μιας και εκεί καταγράφονται περιστατικά βίας που ξεπερνούν τα συνηθισμένα.

Επιπλέον, η διακίνηση ναρκωτικών – κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης – στη νότια Κρήτη παραμένει σημαντική, με φορτία να εισέρχονται από τη Μέση Ανατολή και να διακινούνται σε επικίνδυνες ζώνες του νησιού. Οι αστυνομικές αρχές καταγράφουν επίσης επανεμφάνιση ατόμων που είχαν φυλακιστεί για προηγούμενα εγκλήματα και με την επιστροφή τους στην κοινωνία επανεντάσσονται στη δράση.

Η ΕΛ.ΑΣ. αντιμετωπίζει, τέλος, και το ζήτημα της προβληματικής πρόσβασης και συνεργασίας στις ορεινές περιοχές, όπου οι κάτοικοι συχνά αποφεύγουν την ενημέρωση των αρχών ακόμα και μετά από σοβαρά επεισόδια, όπως μαχαιρώματα ή πυροβολισμούς.

Παράλληλα, οι σχέσεις ορισμένων μελών οικογενειών με πολιτικά πρόσωπα ή με αστυνομικούς προκαλούν πρόσθετη ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και τη δικαστική μεταχείριση των υπόπτων.

