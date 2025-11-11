Βορίζια: «Είδα την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη να σωριάζεται στο έδαφος» – Η μαρτυρία γυναίκας που βρέθηκε εν μέσω των διασταυρούμενων πυρών

Τις στιγμές τρόμου που έζησε στα Βορίζια, όπου βρισκόταν τυχαία με τον σύζυγό της την ώρα του μακελειού, περιέγραψε για πρώτη φορά μία γυναίκα στο Star.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάμερα ασφαλείας στην είσοδο του χωριού κατέγραψε τον Φανουρή Καργάκη να βγαίνει από το σπίτι του με το αγροτικό του όχημα, κατευθυνόμενος προς το σημείο της συμπλοκής.

Δύο λεπτά αργότερα, η ίδια κάμερα κατέγραψε ένα γκρι τζιπ να προσπαθεί να διαφύγει από το χωριό με σκασμένο λάστιχο, έχοντας ήδη δεχτεί πυρά. Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν ένα ζευγάρι από την Αθήνα, που είχε ταξιδέψει στην Κρήτη για να παρευρεθεί σε γάμο και βρέθηκε τυχαία στο επίκεντρο της αιματηρής βεντέτας.

Σοκάρει η μαρτυρία της γυναίκας που σώθηκε από «θαύμα»

«Πήγαμε για καφέ στα Βορίζια και βρεθήκαμε μέσα σε διασταυρούμενα πυρά. Υπήρχε πανικός, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Κρατούσαν σιδερικά, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Ένα μεγάλο μαύρο αυτοκίνητο, μάλλον του Φανουρή, σταμάτησε δίπλα μας. Τότε ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Ήταν στα 10 μέτρα από εμάς. Είδα μια γυναίκα να σωριάζεται στο έδαφος. Ήταν η Ευαγγελία. Έπεσε μπροστά μας. Μετά είδα ανθρώπους να μαζεύονται πάνω της και να κλαίνε», περιέγραψε η γυναίκα.

«Ο σύζυγός μου, ενστικτωδώς, δεν ξέρω πώς, συνέχισε να οδηγεί. Μία από τις σφαίρες βρήκε το κάθισμα του οδηγού. Αν είχαμε μικρότερο αυτοκίνητο, τώρα δε θα μιλούσαμε. Γλιτώσαμε από θαύμα», συνέχισε η ίδια.

«Καταφέραμε να απομακρυνθούμε 300 μέτρα, προς το Ζαρό. Όταν νομίσαμε πως τα πράγματα είχαν ηρεμήσει, ξαφνικά ακούστηκαν και άλλοι πυροβολισμοί. Ήταν σαν δεύτερος γύρος. Πάρα πολλοί πυροβολισμοί, παντού. Καλέσαμε την Αστυνομία, το 112 και την οδική βοήθεια, όμως μας είπαν πως δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω των πυρών. Ήρθαν μετά από τρεις ώρες», συμπλήρωσε η γυναίκα.

