Κρήτη: Διασώση 107 μεταναστών με τρεις επιχειρήσεις μέσα σε λίγες ώρες

20.11.2025 07:29
Τρία περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών καταγράφτηκαν σε μερικές ώρες στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, υπό συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Αρχικά, φορτηγό πλοίο υπό σημαία Τουρκίας εντόπισε και περισυνέλεξε 30 μετανάστες που επέβαιναν σε μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Λίγο αργότερα, πλοίο υπό σημαία Γερμανίας ειδοποίησε τις αρχές για λέμβο που μετέφερε 35 μετανάστες περίπου 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Και σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση εξελίχθηκε ομαλά, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο ίδιο λιμάνι.

Ακολούθησε και τρίτη επιχείρηση, όταν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής περισυνέλεξε 42 ανθρώπους από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Όλοι οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν επίσης στους Καλούς Λιμένες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Τσίπρας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται στις 28/11 και τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν εκτός

LIFESTYLE

Λουκία Παπαδάκη: «Η αυγή της ιδιωτικής τηλεόρασης τελείωσε με την έλευση του διαδικτύου» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Φονική επίθεση σε απευθείας μετάδοση, ένοπλοι εκτέλεσαν πιστούς μέσα σε εκκλησία – Σοκαριστικές εικόνες (video)

ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού: Σωφρονιστικός έβγαλε έξω βαρυποινίτη για να του φτιάξει το αυτοκίνητο (video)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

