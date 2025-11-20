Κρήτη: Διασώση 107 μεταναστών με τρεις επιχειρήσεις μέσα σε λίγες ώρες

Τρία περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών καταγράφτηκαν σε μερικές ώρες στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, υπό συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Αρχικά, φορτηγό πλοίο υπό σημαία Τουρκίας εντόπισε και περισυνέλεξε 30 μετανάστες που επέβαιναν σε μικρή λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Λίγο αργότερα, πλοίο υπό σημαία Γερμανίας ειδοποίησε τις αρχές για λέμβο που μετέφερε 35 μετανάστες περίπου 45 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Και σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση εξελίχθηκε ομαλά, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο ίδιο λιμάνι.

Ακολούθησε και τρίτη επιχείρηση, όταν ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής περισυνέλεξε 42 ανθρώπους από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Όλοι οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν επίσης στους Καλούς Λιμένες.

