ΕΛΛΑΔΑ

20.11.2025 00:35

Νέος Κόσμος: Νέες αποκαλύψεις για τον 29χρονο που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο οδηγό – Είχε βγάλει όπλο μέσα σε εταιρεία και απειλούσε υπάλληλο

20.11.2025 00:35
neos-kosmos-29xronos

Αποκαλύψεις σχετικά με τον 29χρονο που σκότωσε στο ξύλο 58χρονο οδηγό στο Νέο Κόσμο έφερε στο «φως» το Mega, στον απόηχο του βίαιου περιστατικού που σόκαρε το πανελλήνιο.

Ο 29χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ, όπως έγινε γνωστό, είχε βαρύ ποινικό μητρώο με κατηγορίες για κλοπές, απειλές, επιθέσεις και άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο 29χρονος τον περασμένο Ιούνιο είχε εισβάλει σε μεταφορική εταιρεία με όπλο στα χέρια, ενώ είχε επιτεθεί και σε υπάλληλο της δημοτικής αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στις 16 Ιουνίου ο 29χρονος είχε έρθει σε αντιπαράθεση με πολίτες και το προσωπικό της εταιρείας, με τον ίδιο να βγάζει κάποια στιγμή όπλο και να απειλεί έναν από τους υπαλλήλους της εταιρείας, κρατώντας το όπλο στο κεφάλι του.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, σε έρευνες που έγιναν στο σπίτι του 29χρονου δεν εντοπίστηκε το όπλο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 29χρονος ενεπλάκη στις 3 επιθέσεις στον δρόμο μέσα λίγους μήνες, ωστόσο συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος, αφού όλα τα αδικήματά του, είχαν κριθεί ως πλημμελήματα και όχι κακουργήματα.

Είχε ξυλοκοπήσει υπάλληλο δημοτικής αστυνομίας

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, στο πλούσιο «βιογραφικό» του 29χρονου περιλαμβάνεται και μία επίθεση εναντίον υπαλλήλου της δημοτικής αστυνομίας, σε δρόμο της Πλάκας, στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το 2022, όταν ο 29χρονος εργαζόταν ως μεταφορέας, όταν δύο άνδρες της δημοτικής αστυνομίας πλησίασαν τον 29χρονο που ήταν μαζί με έναν συνάδελφό του, για έλεγχο. Εκεί αρχικά υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμός, ενώ κάποια στιγμή, σύμφωνα με τον ένα αστυνομικό, ο 29χρονος τους είπε: «Αν αγγίξετε το όχημα, θα σας μαχαιρώσω».

Ακολούθως, αστυνομικός και 29χρονος πιάστηκαν στα χέρια, με τον δεύτερο να ξυλοκοπά άγρια τον πρώτο.

«Κατά τη διάρκεια ενός αστυνομικού ελέγχου σε άλλο όχημα, αφού με εξύβρισε στην αρχή, έγινε πολύ επιθετικός. Όταν πήγα να ελέγξω το όχημά τους, μαζί με τον συνεργό του, αφού αντιστάθηκαν και με εξύβρισαν, έκανε όπισθεν και πήγε να με χτυπήσει με το όχημα. Εγώ προσπάθησε να διαφύγω», ανέφερε ο δημοτικός αστυνομικός.

«Πήγε να με χτυπήσει στην αρχή ο κύριος αυτός. Του κράτησα τα χέρια, ήρθαμε για λίγο σε χειροπάλη και όταν με χτύπησε το αυτοκίνητο τελικά, χάνω την ισορροπία μου. Μου κατάφερε δύο χτυπήματα γρήγορα, έδειχνε ότι είναι εκπαιδευμένος σε κάποια πολεμική τέχνη, στο κεφάλι, και πέσαμε κάτω μαζί. Καταδικάστηκε για βαριά σωματική βλάβη γιατί το μάτι είναι ακριβώς από κάτω, απλά πρόλαβα και έσκυψα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Θεσσαλονίκη: Έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου

Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός έφηβης από συνομήλικές της – Την κλωτσούν με μανία στο κεφάλι και το σώμα και τη βρίζουν (Video)

Επιχειρήσεις διάσωσης πέντε κτηνοτρόφων σε Τζουμέρκα και Ζαγόρι

