19.11.2025 23:01

Επιχειρήσεις διάσωσης πέντε κτηνοτρόφων σε Τζουμέρκα και Ζαγόρι  

19.11.2025 23:01
emak_new

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 3 κτηνοτρόφων στο Καβαλάρι του δήμου Ζαγορίου από την Πυροσβεστική.

Οι κτηνοτρόφοι είχαν εγκλωβιστεί και δεν μπορούσαν να απομακρυνθούν από την περιοχή καθώς είχε φουσκώσει ο χείμαρρος και έτσι χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν άντρες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο των Μηλιωτάδων καθώς και της 5ης ΕΜΑΚ.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται τους νομούς Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων και οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ανάλογη επιχείρηση διάσωσης έγινε και νωρίτερα για δύο κτηνοτρόφους στους Μελισσουργούς του δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

neos-kosmos-29xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Νέες αποκαλύψεις για τον 29χρονο που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο οδηγό – Είχε βγάλει όπλο μέσα σε εταιρεία και απειλούσε υπάλληλο

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Ο ουκρανικός στρατός θα εξοπλιστεί με «συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς»

exafanisi thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

 Θεσσαλονίκη: Έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου

ksylodarmos-aniliki
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός έφηβης από συνομήλικές της – Την κλωτσούν με μανία στο κεφάλι και το σώμα και τη βρίζουν (Video)

paok basket eurocup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

FIBA Europe Cup: Πρωτιά και πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, 88-87 την Μπράουνσβαϊγκ (Video)

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

ford-technology-eu-traffic_sign_recognition
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα βάζει το σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας

1 / 3