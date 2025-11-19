Επιμένει και την Πέμπτη η κακοκαιρία: Πάνω από 6.500 κεραυνοί – Προβλήματα σε Θεσπρωτία και Γιάννενα

Προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στα βόρεια και τα δυτικά της χώρας. Σύμφωνα με το Meteo μέχρι τις 17.00 καταγράφηκαν πάνω από 6.500 κεραυνοί.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 17:00 καταγράφηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας και ήταν ίσο με 139 χιλιοστά. Μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων καταγράφηκε στην Ήπειρο και στο Βόρειο Ιόνιο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 2202 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 4353 πάνω από τη θάλασσα.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Προβλήματα στην Ήπειρο από την κακοκαιρία

Στην πόλη της Ηγουμενίτσας πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια καθώς φύλλα από τα δένδρα έφραξαν τα φρεάτια. Τα συνεργεία του Δήμου άνοιξαν τις σχάρες για τα υποχωρήσουν τα νερά, ωστόσο συνίσταται μεγάλη προσοχή σε οδηγούς και διερχόμενους πολίτες καθώς τα ανοικτά φρεάτια είναι παγίδες. Η Πυροσβεστική δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια στην περιοχή.

Δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς έχουν σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Πλημμυρισμένος σε διάφορα σημεία είναι και ο δρόμος που οδηγεί στην λωρίδα της Σαγιάδας, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και προς το χωριό Μαυρούδι. Από τις αρμόδιες Αρχές συνίσταται στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου, από το πρωί, με 17 μηχανήματα επιχειρεί στα ορεινά της Κόνιτσας και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων όπου παρατηρούνται κατολισθήσεις.

Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Μαστοροχώρια, Πυρσόγιανη και Βούρμπιανη στην Κόνιτσα, καθώς τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν υποδομές, όπως τμήματα του οδοστρώματος αλλά και έργα για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ.

Στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων, γύρω στις 9:30 το βράδυ, κεραυνός χτύπησε τη σκεπή τετραώροφης πολυκατοικίας, προκαλώντας θραύση της κεραμοσκεπής. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας

Λόγω των βροχοπτώσεων υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς, στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River party.

Επιμένει και αύριο η κακοκαιρία

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο .Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίον εφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο καιτο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει σταβόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά 6 τοπικά 7μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στη δυτική Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό τηςΗπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικώνβροχών.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά και νότια τοπικά6 και από τις βραδινές ώρες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 και από τη νύχτα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Τον χτύπησε 15 φορές σε 10 δευτερόλεπτα: Καρέ καρέ ο ανελέητος ξυλοδαρμός του 58χρονου από τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο (Video)

Βορίζια: Έδωσε κατάθεση η χήρα του Φανούρη Καργάκη – Την Παρασκευή η απολογία του πατέρα των αδελφών Φραγκιαδάκη

«Είμαι σε απόγνωση» – Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του