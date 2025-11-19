«Είμαι σε απόγνωση» – Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Αρνούνται τις κατηγορίες ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος, που εξαπατούσαν εύρωστους επιχειρηματίες, τάσσοντας τους δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο.

Σε συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. ανήμερα των Φώτων ακούγεται ο Σπύρος Μαρτίκας να παρακαλεί τον φερόμενο αρχηγό του να του επιστρέψουν χρήματα. Ο πρώην παίκτες ριάλιτι υποστηρίζει ότι το κύκλωμα του απέσπασε 720.000 ευρώ ενώ και η πρώην σύντροφος του Βρισηίδα Ανδριώτου υποστηρίζει ότι της απέσπασαν 40.000 ευρώ.

Μαρτίκας: Δεν είμαι και τόσο καλά Α…, έχω πρόβλημα ρε Α…,

Φερόμενος αρχηγός: Το ξέρω, το ξέρω

Μαρτίκας: Έχω μείνει στις υποσχέσεις σου ρε Α… και δεν σε έχω ενοχλήσει.

Φερόμενος αρχηγός: Στις δικές μου;

Μαρτίκας: Πότε θα τα πούμε; Έχεις σκεφτεί κάτι για εμένα; Έστω κάτι ότι, ότι υποσχεθήκαμε έστω αυτό.

Φερόμενος αρχηγός: Θα τα πούμε από κοντά, ρε φίλε, θα τα πούμε από κοντά.

Μαρτίκας: Πότε θα τα πούμε; Πότε λες θα τα πούμε;

Φερόμενος αρχηγός: Ε, θα τα πούμε.

Μαρτίκας: Δεν έχω ενοχλήσει κανέναν αλλά είμαι σε απόγνωση. Δηλαδή, αυτό που ζητάω είναι λίγο τη ζωή μου πίσω. Αυτό, δεν ζητάω κάτι, δεν ζητάω λεφτά.

Φερόμενος αρχηγός: Ναι

Μαρτίκας: Δεν έχω ενοχλήσει κανέναν.

Φερόμενος αρχηγός: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε. Εγώ προσωπικά δεν φταίω κάπου. Εγώ έτσι, δεν ξέρω με τον Β., ο Β. μου μίλησε και μου είπε για κάτι πράγματα ότι μαλώσατε, ότι τσακωθήκατε και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω αν συμβαίνουν αυτά, ότι εσύ…

Μαρτίκας: Ο Β. του λέω, του λέω σε παρακαλώ.

Φερόμενος αρχηγός: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν θέλω να πιστέψω. Άκουσέ με δεν είναι ότι έχει δίκιο ο Β. και ότι μου λέει ο Β. είναι αλήθεια. Κατάλαβες;

Μαρτίκας: Μα εγώ με τον Β. μου λέει μην με ενοχλείς. Του λέω δεν σε έχω ενοχλήσει. Μα δεν τον έχω ενοχλήσει. Την υπόσχεσή σου του λέω να κρατήσεις

«Ήξεραν ότι θα παίζονταν στο καζίνο»

Ο αρχηγός, που έχει προφυλακιστεί, υποστήριξε ότι είναι εθισμένος εδώ και 40 χρόνια στο τζόγο κι ότι τα θύματα γνώριζαν πως θα παίξει τα χρήματα τους στο καζίνο. «Ήξεραν πως τα χρήματα θα παίζονταν στο καζίνο και ποτέ δεν τους είπα ότι δανείζουν την επιχείρηση του Καζίνο, η οποία δεν έχει ανάγκη από δανεισμό από φαρμακοποιούς και λοιπά άτομα με οικονομική επιφάνεια».



«Οι μηνυτές στην προσπάθεια τους να αποσπάσουν όφελος, μου έδωσαν τα χρήματα τους που ήταν μαύρα, για να βγάλουν χρήματα εύκολα και με ρίσκο. Το ότι δήθεν ήθελαν να δανείσουν το καζίνο είναι αστείο επιχείρημα», φέρεται να έχει υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, ενώ ονομαστική αναφορά έκανε στον Σπύρο Μαρτίκα, για τον οποίο, κατά τις ίδιες πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι: «Όταν ο κ. Μαρτίκας έπαιρνε σε εβδομαδιαία βάση τον τόκο του 20% όλα ήταν ρόδινα και ανθηρά και εγώ ο Αλεκάκις, και όχι απατεώνας και αρχηγός δήθεν του κυκλώματος. Ο κ. Μαρτίκας έχει εξοφληθεί από εμένα, μου έδωσε 35.000 ευρώ οπότε και του έδωσα πίσω 45.000 ευρώ, υπάρχει και απόδειξη.



Δεν είμαι αρχηγός καμίας εγκληματικής οργάνωσης. Ο χαρακτηρισμός αρχηγός και υπαρχηγός αποδόθηκαν από τα Μ.Μ.Ε. και την Αστυνομία και βάφτισαν ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης ακόμα και τη σύντροφό μου ετών 45 με λευκό ποινικό μητρώο μητέρα 2 παιδιών και γιαγιά ενός εγγονού που δεν έχει καμία σχέση με τις δήθεν απάτες και πλαστογραφίες και δεν νομιμοποίησε ποτέ έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα. Απλά παρευρισκόταν μαζί μου στους χώρους του καζίνου, ούτε έλαβε ποτέ χρήματα από τους μηνυτές ούτε τους εξαπάτησε».



Παράλληλα, χαρακτήρισε αποκυήματα της φαντασίας του μηνυτή την καταγγελλόμενη ληστεία από τον κ. Μαρτίκα, αφού κατά τον κατηγορούμενο, όλοι όσοι τον κατηγορούν έδωσαν με τη θέληση τους τα χρήματά τους χωρίς απατηλές υποσχέσεις και προσδοκούσαν υπέρογκο τοκογλυφικό κέρδος 60-80% τον μήνα. Κατά τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, μάλιστα, όλοι του έλεγαν ότι δεν τους ένοιαζε πολύ γιατί τα χρήματα ήταν μαύρα, αδήλωτα και μη φορολογημένα.



«Σχετικά με την υποτιθέμενη ληστεία, δεν έχω καμία σχέση, ούτε ήμουν παρών ούτε την οργάνωσα. Όσα ισχυρίζεται ο κ. Μαρτίκας είναι αποκυήματα της φαντασίας του, στην προσπάθεια του να φτιάξει το τέλειο άλλοθι για την απώλεια των χρημάτων του, που μας εκβίαζε να του δώσουμε πίσω σε δύο μήνες το ιλιγγιώδες ποσό των 3.984.000 ευρώ, δηλαδή 500% σε διάστημα 2 μηνών».



Πάντως, η υπόσχεσή του, ότι αν αφηνόταν ελεύθερος θα εντασσόταν σε πρόγραμμα απεξάρτησης από τον τζόγο φαίνεται ότι δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή, που διέταξαν την προφυλάκισή του.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η απολογία του κατηγορούμενου ως υπαρχηγού του κυκλώματος, που επίσης προφυλακίστηκε. Ο φερόμενος ως Νο 2 της εγκληματικής οργάνωσης δήλωσε βιοπαλαιστής, πατέρας που προσπαθεί να ζήσει τίμια την οικογένειά του, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε ανάγκη το εύκολο χρήμα, αφού η εταιρεία του πέρσι έκανε τζίρο άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ και κατηγορείται άδικα.



«Ήμουν το εύκολο θύμα για όσους με κατηγορούν γιατί έχω μια πολυσχιδή κοινωνική δράση με οικονομική και κοινωνική επιφάνεια. Με τον Σπυρο Μαρτίκα είχαμε παλαιότερα φιλική σχέση, μάλιστα, του είχα δώσει και χρήματα. Επανειλημμένα πήγαμε να συνεργαστούμε σε άλλους τομείς, επιχειρηματικά, αλλά δεν τα βρήκαμε», υποστήριξε μεταξύ άλλων στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες και πρόσθεσε για τον Σπύρο Μαρτίκα ότι μιλώντας με τον άλλο συγκατηγορούμενό του, τού είχε ζητήσει να μεσολαβήσει ώστε να του δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, γιατί όπως του έλεγε δεν είχε να πληρώσει τον ΕΟΠΠΥΥ και θα του παίρνανε τα φαρμακεία.



Ο ίδιος κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη ότι έχει αποδείξεις ότι δάνεισε χρήματα στον Σπύρο Μαρτίκα και κατέληξε χαρακτηρίζοντας όλη την υπόθεση καλοστημένη κομπίνα σε βάρος του, ενώ επιπλέον του είχε απαγορευτεί εδώ και χρόνια η είσοδος στο καζίνο γιατί ήταν επαγγελματίας παίκτης του πόκερ και κέρδιζε μεγάλα ποσά.

Διαβάστε επίσης

Κύκλωμα με απάτες στο καζίνο: Μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα, είπε στην απολογία του ο φερόμενος ως αρχηγός

Τον χτύπησε 15 φορές σε 10 δευτερόλεπτα: Καρέ καρέ ο ανελέητος ξυλοδαρμός του 58χρονου από τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο (Video)

Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 12χρονη