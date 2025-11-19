Κύκλωμα με απάτες στο καζίνο: Μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα, είπε στην απολογία του ο φερόμενος ως αρχηγός

Αρνήθηκε το κατηγορητήριο σε βάρος του στην απολογία του ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος με απάτες στο καζίνο και τόνισε ότι τα θύματά του γνώριζαν καλά ότι τα χρήματα που του έδιναν, θα τα έπαιζε στο καζίνο.



Μάλιστα, υποστήριξε ότι χωρίς να απειλήσει κανέναν ή να ασκήσει βία «τον παρακαλούσαν» να παίξει τα λεφτά τους στο καζίνο προσδοκώντας τοκογλυφικό τόκο έως και 80% το μήνα και όταν έχανε στο καζίνο και δεν μπορούσε να τους δώσει χρήματα, τότε τον έλεγαν απατεώνα, ενώ αυτός είναι «εντελώς αθώος».



Ο ίδιος κατηγορούμενος, που κρίθηκε ήδη προφυλακιστέος υποστήριξε επιπλέον ότι ο ίδιος είναι εθισμένος εδώ και 40 χρόνια στο τζόγο, δεν έχει καμία ιδιαίτερη οικονομική επιφάνεια, ενώ ακόμη και το σπίτι του βγαίνει στον πλειστηριασμό τον Ιανουάριο. «Ήξεραν πως τα χρήματα θα παίζονταν στο καζίνο και ποτέ δεν τους είπα ότι δανείζουν την επιχείρηση του Καζίνο, η οποία δεν έχει ανάγκη από δανεισμό από φαρμακοποιούς και λοιπά άτομα με οικονομική επιφάνεια.



Οι μηνυτές στην προσπάθεια τους να αποσπάσουν όφελος, μου έδωσαν τα χρήματα τους που ήταν μαύρα, για να βγάλουν χρήματα εύκολα και με ρίσκο. Το ότι δήθεν ήθελαν να δανείσουν το καζίνο είναι αστείο επιχείρημα», φέρεται να έχει υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, ενώ ονομαστική αναφορά έκανε στον Σπύρο Μαρτίκα, για τον οποίο, κατά τις ίδιες πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι: «Όταν ο κ. Μαρτίκας έπαιρνε σε εβδομαδιαία βάση τον τόκο του 20% όλα ήταν ρόδινα και ανθηρά και εγώ ο Αλεκάκις, και όχι απατεώνας και αρχηγός δήθεν του κυκλώματος. Ο κ. Μαρτίκας έχει εξοφληθεί από εμένα, μου έδωσε 35.000 ευρώ οπότε και του έδωσα πίσω 45.000 ευρώ, υπάρχει και απόδειξη.



Δεν είμαι αρχηγός καμίας εγκληματικής οργάνωσης. Ο χαρακτηρισμός αρχηγός και υπαρχηγός αποδόθηκαν από τα Μ.Μ.Ε. και την Αστυνομία και βάφτισαν ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης ακόμα και τη σύντροφό μου ετών 45 με λευκό ποινικό μητρώο μητέρα 2 παιδιών και γιαγιά ενός εγγονού που δεν έχει καμία σχέση με τις δήθεν απάτες και πλαστογραφίες και δεν νομιμοποίησε ποτέ έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα. Απλά παρευρισκόταν μαζί μου στους χώρους του καζίνου, ούτε έλαβε ποτέ χρήματα από τους μηνυτές ούτε τους εξαπάτησε».



Παράλληλα, χαρακτήρισε αποκυήματα της φαντασίας του μηνυτή την καταγγελλόμενη ληστεία από τον κ. Μαρτίκα, αφού κατά τον κατηγορούμενο, όλοι όσοι τον κατηγορούν έδωσαν με τη θέληση τους τα χρήματά τους χωρίς απατηλές υποσχέσεις και προσδοκούσαν υπέρογκο τοκογλυφικό κέρδος 60-80% τον μήνα. Κατά τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, μάλιστα, όλοι του έλεγαν ότι δεν τους ένοιαζε πολύ γιατί τα χρήματα ήταν μαύρα, αδήλωτα και μη φορολογημένα.



«Σχετικά με την υποτιθέμενη ληστεία, δεν έχω καμία σχέση, ούτε ήμουν παρών ούτε την οργάνωσα. Όσα ισχυρίζεται ο κ. Μαρτίκας είναι αποκυήματα της φαντασίας του, στην προσπάθεια του να φτιάξει το τέλειο άλλοθι για την απώλεια των χρημάτων του, που μας εκβίαζε να του δώσουμε πίσω σε δύο μήνες το ιλιγγιώδες ποσό των 3.984.000 ευρώ, δηλαδή 500% σε διάστημα 2 μηνών».



Πάντως, η υπόσχεσή του, ότι αν αφηνόταν ελεύθερος θα εντασσόταν σε πρόγραμμα απεξάρτησης από τον τζόγο φαίνεται ότι δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή, που διέταξαν την προφυλάκισή του.





Τι υποστήριξε ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η απολογία του κατηγορούμενου ως υπαρχηγού του κυκλώματος, που επίσης προφυλακίστηκε. Ο φερόμενος ως Νο 2 της εγκληματικής οργάνωσης δήλωσε βιοπαλαιστής, πατέρας που προσπαθεί να ζήσει τίμια την οικογένειά του, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε ανάγκη το εύκολο χρήμα, αφού η εταιρεία του πέρσι έκανε τζίρο άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ και κατηγορείται άδικα.



«Ήμουν το εύκολο θύμα για όσους με κατηγορούν γιατί έχω μια πολυσχιδή κοινωνική δράση με οικονομική και κοινωνική επιφάνεια. Με τον Σπυρο Μαρτίκα είχαμε παλαιότερα φιλική σχέση, μάλιστα, του είχα δώσει και χρήματα. Επανειλημμένα πήγαμε να συνεργαστούμε σε άλλους τομείς, επιχειρηματικά, αλλά δεν τα βρήκαμε», υποστήριξε μεταξύ άλλων στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες και πρόσθεσε για τον Σπύρο Μαρτίκα ότι μιλώντας με τον άλλο συγκατηγορούμενό του, τού είχε ζητήσει να μεσολαβήσει ώστε να του δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, γιατί όπως του έλεγε δεν είχε να πληρώσει τον ΕΟΠΠΥΥ και θα του παίρνανε τα φαρμακεία.



Ο ίδιος κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη ότι έχει αποδείξεις ότι δάνεισε χρήματα στον Σπύρο Μαρτίκα και κατέληξε χαρακτηρίζοντας όλη την υπόθεση καλοστημένη κομπίνα σε βάρος του, ενώ επιπλέον του είχε απαγορευτεί εδώ και χρόνια η είσοδος στο καζίνο γιατί ήταν επαγγελματίας παίκτης του πόκερ και κέρδιζε μεγάλα ποσά.

