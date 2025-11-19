Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή, 21/11, λόγω εκδηλώσεων για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. θα ισχύσουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
• Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 06.00΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς, ως εξής:
• Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 11.20΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:
Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
