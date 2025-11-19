search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

19.11.2025 21:20

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή, 21/11, λόγω εκδηλώσεων για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

19.11.2025 21:20
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων εορτασμού για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. θα ισχύσουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

• Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 06.00΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

• Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 11.20΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου.
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αμαλίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

zelensky kellog
ΚΟΣΜΟΣ

Κιθ Κέλογκ: Αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ ο ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας

zelenskyy-884
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Για να τερματιστεί ο πόλεμος, η αμερικανική ηγεσία πρέπει να παραμείνει αποτελεσματική

EPSTAIN
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εντός 30 ημερών θα δοθούν στη δημοσιότητα τα αρχεία για τον Επστάιν

astrapi
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει και την Πέμπτη η κακοκαιρία: Πάνω από 6.500 κεραυνοί – Προβλήματα σε Θεσπρωτία και Γιάννενα

festival marakesh
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Άνια Τέιλορ-Τζόι, Τζένα Ορτέγκα και Σελίν Σονγκ στην κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ του Μαρακές

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

