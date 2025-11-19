search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 00:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 23:38

Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός έφηβης από συνομήλικές της – Την κλωτσούν με μανία στο κεφάλι και το σώμα και τη βρίζουν (Video)

19.11.2025 23:38
ksylodarmos-aniliki

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που έφερε στη δημοσιότητα το Star από τον άγριο ξυλοδαρμό μίας έφηβης κοπέλας από συνομήλικές της.

Στο σχετικό clip το κορίτσι που δέχεται την επίθεση καταγράφεται πεσμένο στο έδαφος, ενώ γύρω της τέσσερις συνομήλικές της τη χτυπούν με μανία, και την κλωτσούν με δύναμη στο πρόσωπο και στο σώμα.

Οι τέσσερις έφηβες καταγράφονται να βρίζουν την κοπέλα και στη συνέχεια να την πιάνουν από τα ρούχα της, να τη σηκώνουν στον αέρα και να την πετούν στο έδαφος, ενώ δε σταματούν ακόμα και όταν το κορίτσι μοιάζει να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από επίθεση πέντε νεαρών

Θύμα ξυλοδαρμού από πέντε έφηβους έπεσε τη Δευτέρα, 17/11, και ένας 16χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως υποστήριξε το θύμα, ο ίδιος ήταν μαζί με φίλους του, όταν τους πλησίασε μία παρέα πέντε νεαρών και τους ρώτησε αν κάποιος από εκείνους είχε πάρει ένα κράνος που αναζητούσαν.

Σύντομα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με τον 16χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο χτυπημένος στο μάτι, ενώ η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τους δράστες της επίθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Επιχειρήσεις διάσωσης πέντε κτηνοτρόφων σε Τζουμέρκα και Ζαγόρι

Επιμένει και την Πέμπτη η κακοκαιρία: Πάνω από 6.500 κεραυνοί – Προβλήματα σε Θεσπρωτία και Γιάννενα

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή, 21/11, λόγω εκδηλώσεων για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
neos-kosmos-29xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Νέες αποκαλύψεις για τον 29χρονο που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο οδηγό – Είχε βγάλει όπλο μέσα σε εταιρεία και απειλούσε υπάλληλο

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Ο ουκρανικός στρατός θα εξοπλιστεί με «συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς»

exafanisi thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

 Θεσσαλονίκη: Έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου

ksylodarmos-aniliki
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός έφηβης από συνομήλικές της – Την κλωτσούν με μανία στο κεφάλι και το σώμα και τη βρίζουν (Video)

paok basket eurocup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

FIBA Europe Cup: Πρωτιά και πρόκριση για τον ΠΑΟΚ, 88-87 την Μπράουνσβαϊγκ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

ford-technology-eu-traffic_sign_recognition
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος στα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα βάζει το σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 00:48
neos-kosmos-29xronos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Νέες αποκαλύψεις για τον 29χρονο που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο οδηγό – Είχε βγάλει όπλο μέσα σε εταιρεία και απειλούσε υπάλληλο

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Ο ουκρανικός στρατός θα εξοπλιστεί με «συστήματα πυρός μεγάλου βεληνεκούς»

exafanisi thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

 Θεσσαλονίκη: Έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου

1 / 3