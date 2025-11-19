Νέος Κόσμος: Στον Εισαγγελέα ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 58χρονο – Σεσημασμένος, είχε επιτεθεί με κοπίδι και σε άλλους οδηγούς (Video)

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 29χρονος σεσημασμένος που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου 58χρονου οδηγού στο Νέο Κόσμο.

Στο μεταξύ σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον κατηγορούμενο. Ο 29χρονος είχε δείξει και στο πρόσφατο παρελθόν ανάλογη συμπεριφορά σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Άλλες τρεις φορές είχε εμπλακεί σε ανάλογο περιστατικό με επιθετική συμπεριφορά με τελευταίο γεγονός στις 20 Οκτωβρίου επίσης στον Νέο Κόσμο.

Σε διασταύρωση της οδού Μπακνανά επιτέθηκε με κοπίδι σε τρεις οδηγούς επειδή ένα φορτηγό του χτύπησε τον καθρέφτη.

Όπως έγινε γνωστό, μάλιστα, ο 29χρονος, ο οποίος είχε εμπλακεί τουλάχιστον άλλες 4 φορές σε καβγάδες στον δρόμο, ήταν γνώστης πολεμικών τεχνών και χτυπημάτων που μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στον αποδέκτη τους.

Υπενθυμίζεται πως εκτός από τον ίδιο τον δράστη, έχει συλληφθεί και ο πατέρας του καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για κατ’ οίκον έρευνα, αυτός προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του. Κάτι που αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Για ανθρωποκτονία με δόλο

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Ασφάλειας Αττικής, σε βάρος του σχημάτισαν δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο.

Ο 29χρονος, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ένα άτομο επιθετικό, αρχικά φέρεται να αρνήθηκε την εμπλοκή του.

Όμως μπροστά στα στοιχεία που είχαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, «έσπασε», έσκυψε το κεφάλι και ομολόγησε.

Πως ξεκίνησε ο καβγάς

Μεταξύ άλλων φέρεται να είπε: «Βγήκα από το γυμναστήριο και με έκλεισε. Πήγα στο παράθυρο του αυτοκινήτου του να του ζητήσω τον λόγο. Εκεί με ψέκασε με το σπρέι πιπεριού».

Μεταξύ δράστη και θύματος είχε προηγηθεί επεισόδιο στον δρόμο σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κάποιος από τους δύο έκλεισε τον άλλον και ο ένας πρέπει να χτύπησε τον καθρέφτη του άλλου, χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το ποιος έφταιγε και ποιος όχι.

Ωστόσο το επεισόδιο δεν τελείωσε εκεί. Ο 29χρονος κατευθύνθηκε σε γυμναστήριο της περιοχής.

Μέσα στο γυμναστήριο έμεινε για περίπου 10-15 λεπτά και όταν βγήκε, ο 58χρονος τον περίμενε και του είχε κλείσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φύγει με το μηχανάκι

Ο 29ρονος πλησίασε το παράθυρο του 58χρονου, και τότε εκείνος τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού και οδήγησε για να φύγει.

Τότε θολωμένος ο 29χρονος άρχισε να τον καταδιώκει με το μηχανάκι μέχρι την οδό Σουλιέ.

«Το χέρι του τον χτύπαγε σαν κομπρεσέρ»

Οταν τον έφτασε άνοιξε την πόρτα του οδηγού και άρχισε να τον χτυπάει Τα χτυπήματα του 29χρονου δεν ήταν τυχαία. Ο ίδιος γνωρίζει πολεμικές τέχνες με αποτέλεσμα να ξέρει ακριβώς την τεχνική των χτυπημάτων αλλά και τι βλάβες θα μπορούσε να προκαλέσει στον 58χρονο.

Η μανία του ήταν τέτοια που σύμφωνα με τις μαρτυρίες, του χτυπούσε επανειλημμένα το κεφάλι στο τιμόνι. «Τον χτυπούσε με το χέρι του σαν κομπρεσέρ»

Ένας γιατρός, κάτοικος της περιοχής, και άλλη μία γυναίκα που είδαν τον 58χρονο και προσπάθησαν να τον σώσουν, τον βρήκαν να αιμορραγεί από τη μύτη, το στόμα και το πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Στο αυτοκίνητο του 58χρονου οι αστυνομικοί της ασφάλειας εντόπισαν και το επίμαχο σπρέι πιπεριού.

Η σύλληψη

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Δευτέρας, οι αστυνομικοί προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή του 29χρονου.

Κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν μέσα από βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων αλλά και από το αποτύπωμά του που βρέθηκε στο αυτοκίνητο του θύματος, όπως και στο μηχανάκι που οδηγούσε. Έτσι, ακολούθησε η ομολογία.

Το πρωί της Τρίτης προσήχθη και ο 21 ετών Έλληνας, φίλος του 29χρονου που του είχε δώσει το μηχανάκι του. Πρόκειται για γνώριμο των αρχών καθώς έχει απασχολήσει για κλοπές και ληστείες.

Ως αιτία θανάτου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται: «Κακώσεις προσώπου και τραχήλου συνέπεια αναφερόμενου ξυλοδαρμού. Πνευμονικό οίδημα, υπερτροφία καρδιάς».

Ωστόσο, ο ιατροδικαστής δεν έχει ακόμα σαφή εικόνα για τον θώρακα, καθώς έγιναν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ στον 58χρονο με αποτέλεσμα να είναι ικανές να προκαλέσουν σχετικά κατάγματα.

Σαφείς απαντήσεις θα δώσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

