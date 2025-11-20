search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 11:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 08:51

Κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμοί σε Ήπειρο και Θεσπρωτία (photos/videos)

20.11.2025 08:51
plimmires_igoumenitsa
facebook @Ακρίβης Θανάσης

Η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα, προκάλεσε προβλήματα σε Ήπειρο και Θεσπρωτία.

Κατολίσθηση βράχων σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον δρόμο που συνδέει τη Μπαλντούμα με τους Μηλιωτάδες, προκαλώντας προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία.

«Υπήρξε κατάπτωση βράχων στον δρόμο από Μπαλντούμα προς Μηλιωτάδες. Στείλαμε άμεσα μηχάνημα και έγινε καθαρισμός για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας», αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στο epirusgate.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει αποκλεισμούς και έκτακτες επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου οργανώθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τέσσερα άτομα βρέθηκαν αποκλεισμένα από τα ορμητικά νερά ρεμάτων.

Ένας βοσκός και η σύζυγό του αποκλείστηκαν στο Καβαλάρι του Δήμου Ζαγορίου, καθώς δεν μπορούσαν να διασχίσουν τον δρόμο λόγω των ορμητικών νερών. Για τον απεγκλωβισμό τους επιχείρησε όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μηλιωτάδων με δύο πυροσβεστικούς υπαλλήλους, καθώς και κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.

Στους Μελισσουργούς, δύο βοσκοί εγκλωβίστηκαν όταν η διέλευση από τον δρόμο κατέστη αδύνατη λόγω της έντονης ροής ρέματος. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και οι δύο κτηνοτρόφοι μεταφέρθηκαν σώοι σε ασφαλές σημείο.

Στην Ηγουμενίτσα, τα φρεάτια έφραξαν από φύλλα και φερτά υλικά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγεια και δρόμοι.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε αρκετές κλήσεις για αντιμετώπιση των πλημμυρών.

Την ίδια ώρα, δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς ανάγκασαν σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην τοπική μετακίνηση.

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτο περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού: Σωφρονιστικός έβγαλε έξω βαρυποινίτη για να του φτιάξει το αυτοκίνητο (video)

Χαλκιδική: Ξεκινά σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ και τον θάνατο του 19χρονου – Στο εδώλιο τέσσερα άτομα

Ξέσπασε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα: «Αν είχαν κάνει το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν ακόμα εδώ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
titos_aptrikios
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

trena new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρένα συγκρούστηκαν στην Τσεχία – Περισσότεροι από 40 τραυματίες

w40_hellas_new
ΥΓΕΙΑ

W4O Hellas: Ο μισός μαθητικός πληθυσμός ατμίζει – Μάθε να λες όχι

ronaldo-trump-new
LIFESTYLE

Ρονάλντο – Τζορτζίνα: Οι ετοιμασίες τους για το δείπνο στον Λευκό Οίκο – Ο Δημήτρης Γιαννέτος επιμελήθηκε το look τους (Video)

kastana new
ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολη χρονιά για τους καστανοπαραγωγούς με την πτώση στην παραγωγή να αγγίζει το 70%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 11:04
titos_aptrikios
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο

trena new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρένα συγκρούστηκαν στην Τσεχία – Περισσότεροι από 40 τραυματίες

w40_hellas_new
ΥΓΕΙΑ

W4O Hellas: Ο μισός μαθητικός πληθυσμός ατμίζει – Μάθε να λες όχι

1 / 3