Κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμοί σε Ήπειρο και Θεσπρωτία (photos/videos)

Η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα, προκάλεσε προβλήματα σε Ήπειρο και Θεσπρωτία.

Κατολίσθηση βράχων σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον δρόμο που συνδέει τη Μπαλντούμα με τους Μηλιωτάδες, προκαλώντας προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία.

«Υπήρξε κατάπτωση βράχων στον δρόμο από Μπαλντούμα προς Μηλιωτάδες. Στείλαμε άμεσα μηχάνημα και έγινε καθαρισμός για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας», αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στο epirusgate.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει αποκλεισμούς και έκτακτες επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου οργανώθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τέσσερα άτομα βρέθηκαν αποκλεισμένα από τα ορμητικά νερά ρεμάτων.

Ένας βοσκός και η σύζυγό του αποκλείστηκαν στο Καβαλάρι του Δήμου Ζαγορίου, καθώς δεν μπορούσαν να διασχίσουν τον δρόμο λόγω των ορμητικών νερών. Για τον απεγκλωβισμό τους επιχείρησε όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Μηλιωτάδων με δύο πυροσβεστικούς υπαλλήλους, καθώς και κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.

Στους Μελισσουργούς, δύο βοσκοί εγκλωβίστηκαν όταν η διέλευση από τον δρόμο κατέστη αδύνατη λόγω της έντονης ροής ρέματος. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και οι δύο κτηνοτρόφοι μεταφέρθηκαν σώοι σε ασφαλές σημείο.

Στην Ηγουμενίτσα, τα φρεάτια έφραξαν από φύλλα και φερτά υλικά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγεια και δρόμοι.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε αρκετές κλήσεις για αντιμετώπιση των πλημμυρών.

Την ίδια ώρα, δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς ανάγκασαν σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην τοπική μετακίνηση.

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτο περιστατικό στις φυλακές Κορυδαλλού: Σωφρονιστικός έβγαλε έξω βαρυποινίτη για να του φτιάξει το αυτοκίνητο (video)

Χαλκιδική: Ξεκινά σήμερα η δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ και τον θάνατο του 19χρονου – Στο εδώλιο τέσσερα άτομα

Ξέσπασε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα: «Αν είχαν κάνει το καθήκον τους, η κόρη μου θα ήταν ακόμα εδώ»