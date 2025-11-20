search
20.11.2025 09:29

Αίσιο τέλος στη Θεσσαλονίκη – Περιπολικό εντόπισε τη 16χρονη που είχε εξαφανιστεί

20.11.2025 09:29
peripoliko_262

Καλά στην υγεία της εντοπίστηκε η 16χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί χθες από την περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Την ανήλικη εντόπισε στις 2 τα ξημερώματα περιπολικό της αστυνομίας, στην οδό Γ. Παπανδρέου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνισή της, προχωρώντας στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογενείας της, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Για τον εντοπισμό της υπήρξε κινητοποίηση των Αρχών, με τη συνδρομή εθελοντών του «Χαμόγελου του Παιδιού», της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Θεσσαλονίκης (ΕΟΔ), της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ), αλλά και υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

