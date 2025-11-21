Νέες αστυνομικές ταυτότητες: «Ραντεβού την Άνοιξη και… βλέπουμε» – Τρέχουν στον Ωρωπό, στον Πόρο και την Βοιωτία όσοι βιάζονται

Η πολυδιαφημισμένη ψηφιακή μετάβαση στις νέες ταυτότητες αποδεικνύεται σε μεγάλο πρόβλημα για τους πολίτες

Οποιος επιθυμεί να εκδώσει νέου τύπου ταυτότητα, μπαίνοντας καθημερινά στο id.gov.gr για να κλείσει ραντεβού, αντικρίζει.. δύο λέξεις: Καμία διαθεσιμότητα.

Μέχρι και τον Μάιο, κανένα αστυνομικό τμήμα στους τομείς της Αθήνας – κεντρικό, βόρειο, νότιο, ανατολικό ή δυτικό – δεν διαθέτει ούτε ένα ανοιχτό slot.

«Δεν υπάρχει τίποτα στην Αθήνα. Αν δεν πας σε νησί, δεν βγάζεις ταυτότητα», λέει χαρακτηριστικά κάτοικος του Κέντρου μιλώντας στην «ΕφΣυν», ο οποίος προσπαθεί εδώ και εβδομάδες να κλείσει ραντεβού.

Αλλά ακόμα και όσοι αποφασίσουν να συνδυάσουν την έκδοση νεας ταυτότητας με… εκδρομή πάλι δεν έχουν μεγάλη τύχη. Στον Ωρωπό, στη Βοιωτία, στην Κορινθία ακόμα και σε νησιά όπως η Υδρα και ο Πόρος δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβου ούτε για δείγμα.

Ουσιαστικά, ολόκληρη η μητροπολιτική περιοχή των 5 εκατ. κατοίκων και οι γύρω νομοί είναι αποκλεισμένες περιοχές από τη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αντί να αποσυμφορήσει τις ουρές στα τμήματα, μετέφερε την ταλαιπωρία στο διαδίκτυο.

Το σύστημα ραντεβού στηρίζεται σε συγκεκριμένα slots – χρονικά παράθυρα εξυπηρέτησης που διαθέτουν οι αστυνομικές υπηρεσίες.

Κάθε slot, μόλις δεσμευτεί, «εξαφανίζεται» από τη λίστα. Έτσι, η απουσία διαθέσιμων ημερομηνιών δεν είναι τεχνικό σφάλμα, αλλά συνέπεια πλήρους κορεσμού.

Για να εξασφαλίσει κανείς ραντεβού νωρίτερα, πρέπει να αποδείξει ότι η έκδοση της ταυτότητας είναι εξαιρετικά επείγουσα (π.χ. ανάγκη ταξιδιού στο εξωτερικό ή υπηρεσιακή ή εκπαιδευτική υποχρέωση).

Η Ελληνική Αστυνομία παραδέχεται τον κορεσμό και αποδίδει το πρόβλημα στην καταιγίδα αιτήσεων. Πολλοί πολίτες έσπευσαν να αλλάξουν ταυτότητα πριν καν πλησιάσει η υποχρεωτική προθεσμία του Αυγούστου 2026 – όπου πλέον κανείς δεν θα μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό, ακόμα και σε χ΄χρες της ΕΕ χωρίς αυτήν, με αποτέλεσμα ο όγκος να εκτοξευθεί.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχουν ήδη παραταθεί τα ωράρια λειτουργίας και εξετάζεται ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων με επιπλέον προσωπικό. Ωστόσο, προς το παρόν, η εικόνα δεν αλλάζει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και αν βρεί κανείς ραντεβού έστω σε κανένα απομονωμένο χωριό της Πελοποννήσου θα πρέπει να υπολογίσει ότι και μετά το ραντεβού, η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί 7 έως 10 εργάσιμες ημέρες, για να την παραλάβει ο πολίτης.

Νέες ταυτότητες: Η διαδικασία των ραντεβού βήμα βήμα

Για τον προγραμματισμού των ραντεβού:

– Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς Taxisnet, επιλέγει στην αίτησή του Αρχή Εκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία.

Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.

– Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Εκδοσης που έχει επιλέξει

– Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.

– Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο e-mail που έχει δηλώσει.

Σημειώνεται ότι ειδικά για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Εκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα, και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

