Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν εγκλημάτησα, είχα μια ανθρώπινη αστοχία αλλά μέχρι εκεί» (Video)

Τις πρώτες της δηλώσεις έκανε η Δήμητρα Ματσούκα μετά τη σύλληψή της κατά τη διάρκεια ελέγχου στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα και χωρίς πινακίδες.

Η ηθοποιός παραδέχθηκε πως δεν γνώριζε σημαντικά πράγματα που αφορούν στον ανανεωμένο Κ.Ο.Κ., όπως είναι το όριο ταχύτητας και το όριο για το αλκοτέστ, ενώ έκανε λόγο για «ανθρώπινη αστοχία», επισημαίνοντας ότι δεν «εγκλημάτησε».

«Δεν εγκλημάτησα. Δεν είμαι περήφανη γι’ αυτή την ανεπάρκειά μου όσον αφορά συγκεκριμένα πράγματα αλλά την ίδια στιγμή δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει και κάτι το οποίο είναι μη αναστρέψιμο. Δεν έχω προκαλέσει κάποια βλάβη. Τα πράγματα δεν ήταν αλόγιστα. Είχα μια ανθρώπινη αστοχία αλλά μέχρι εκεί. Το δικαστήριο θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου ώστε να μπορούμε και εμείς να δώσουμε τα ντοκουμέντα. Δηλαδή ότι εγώ πλήρωσα την κλήση την επόμενη ημέρα της αφαίρεσης των πινακίδων και διάφορα άλλα. Πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε. Ένα από αυτά είναι το όριο ταχύτητας στη Λ. Ποσειδώνος που είναι 50 χλμ. που οι περισσότεροι από εμάς δεν το ξέρουμε και πρέπει να το ξέρουμε. Όπως ότι τα δυο ποτά ξεπερνούν το αλκοτέστ, που και αυτό έχει σημασία να το ξέρουμε. Πέρασα στιγμές που δεν είναι ευχάριστες που όμως ωχριούν μπροστά σε δύσκολες στιγμές που μπορεί να περνούν άλλοι άνθρωποι. Το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη» ανέφερε, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

Σημειώνεται ότι οι πινακίδες της είχαν αφαιρεθεί λόγω προηγούμενης παράνομης στάθμευσης. Σε βάρος της ηθοποιού ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς κατηγορείται για:

επικίνδυνη οδήγηση

κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες

οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο, ωστόσο, η διαδικασία αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου και η ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερη.

Όπως έγινε γνωστό, όλα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης(19/11) στις 23:40 επί της οδού Αθηνάς στη περιοχή της Βουλιαγμένης με την γνωστή ηθοποιό να συλλαμβάνεται καθώς οδηγούσε πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας.

Συγκεκριμένα, επί της οδού Αθηνάς στη Βουλιαγμένη και στο ύψος της οδού Δανάης κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα.

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε επίσης ότι η 51χρονη ηθοποιός δεν είχε δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ δεν είχε ούτε πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί πριν από μερικές ημέρες, στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Οι αστυνομικοί υπέβαλαν την ηθοποιό σε έλεγχο αλκοόλ με το αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,42mg/l κατά την πρώτη μέτρηση και 0,38mg/l κατά τη δεύτερη μέτρηση. Σημειώνεται πως το όριο είναι 0,24 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

