Σε ισχύ από σήμερα ο νέος ΚΟΚ: Πολύ αυστηρά πρόστιμα και ποινές για τους παραβάτες

Με την τεχνολογία στη φαρέτρα των αρχών, εφαρμόζεται ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα για μια σειρά παραβάσεων όπως χρήση κινητού, κατανάλωση αλκοόλ, υπέρβαση ορίων ταχύτητας.

Να σημειωθεί ότι με την ενεργοποίηση των ψηφιακών καμερών, οι κλήσεις θα αποστέλλονται αυτόματα στους παραβάτες.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου έφερε μεγάλες αλλαγές με αυστηρότερες ποινές και τσουχτερά πρόστιμα. Στόχος η μείωση των τροχαίων στη χώρα μας, καθώς τα δυστυχήματα έχουν γίνει καθημερινότητα.

Για πρώτη φορά καθιερώνονται αυστηρότερες ποινές για υποτροπές, δηλαδή για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, όπου οι ποινές γίνονται αυστηρότερες.

Η πρώτη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες, ενώ οι επαναλήψεις επιφέρουν πρόστιμα έως 2.000 ευρώ. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τιμωρείται με πρόστιμα έως 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έως 10 χρόνια.

Ο νέο ΚΟΚ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για μη χρήση ζώνης και κράνους, όπου το πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση αφορά και τον οδηγό και τον συνεπιβάτη είναι 350 ευρώ που η επανάληψή του μέχρι και τις 2.000 ευρώ.

Επίσης τσουχτερά πρόστιμα για περιπτώσεις που ο οδηγός θα υπερβεί το όριο ταχύτητα ή θα παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη ή stop και τα πρόστιμα γίνονται ακόμη μεγαλύτερα εάν προκληθεί τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα.

Τσουχτερά πρόστιμα προβλέπονται και για την παράνομη στάθμευση ενώ αξιοποιείται για πρώτη φορά η τεχνολογία με χρήση καμερών για αυτόματα πρόστιμα και ηλεκτρονική ειδοποίηση παραβάσεων.

