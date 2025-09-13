Μαξ Φερστάπεν: «Με εντυπωσιάζει ο Γιαμάλ» – «Θα κερδίσει Χρυσή Μπάλα τα επόμενα χρόνια»

Ο Μαξ Φερστάπεν έφθασε στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε μικρή ηλικία και συνεπώς, γνωρίζει πώς αισθάνεται και τί αντιμετωπίζει ο Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Ολλανδός «πιλότος» της Φόρμουλα 1, μίλησε για τον νεαρό Ισπανό επιθετικό της Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo».

«Αυτό που κάνει είναι εντυπωσιακό για την ηλικία του, έτσι δεν είναι; Είναι απίστευτο. Ακούστε, είναι αλήθεια ότι η «Χρυσή Μπάλα» πρέπει να απονέμεται στους καλύτερους. Αλλά ειλικρινά, τώρα, μετά την εποχή του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν υπάρχει σαφής νικητής, τουλάχιστον για εμένα. Κανένας παίκτης δεν είναι πραγματικά μπροστά από τους άλλους αυτήν την στιγμή. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Λαμίν Γιαμάλ θα κερδίσει την «Χρυσή Μπάλα» τα επόμενα χρόνια».

