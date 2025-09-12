Η Citroën στο πρωτάθλημα Formula E!

Η Citroën με υπερηφάνεια ανακοινώνει την επίσημη δέσμευσή της για την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ΑΒΒ FIA που ξεκινάει την ερχόμενη σεζόν.

Μια ηλεκτρική, καινοτόμος και παθιασμένη περιπέτεια που ενσαρκώνει τις αξίες μας και το όραμα για την κινητικότητα στον κόσμο του αύριο.

Έτσι η καινοτόμος μάρκα, συνεχίζει να συγκινεί τις καρδιές των ανθρώπων που είναι λάτρεις των αγώνων αυτοκινήτου. H Citroёn επιστρέφει επίσημα στους αγώνες αυτοκινήτου ως εργοστασιακή ομάδα, έναν τομέα που έχει διαμορφώσει την ιστορία και τον θρύλο της.

ως εργοστασιακή ομάδα, έναν τομέα που έχει διαμορφώσει την ιστορία και τον θρύλο της. Μοιραζόμαστε τις αξίες μας συνεχίζοντας την πλούσια ιστορία μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αυτή την φορά στην πιο οραματική του μορφή: έναν 100% ηλεκτρικό, υπεύθυνο και αφοσιωμένο ανταγωνισμό.

Δημοφιλείς αγώνες στα κέντρα των πόλεων που απευθύνονται σε ένα νεανικό, αφοσιωμένο και συνδεδεμένο κοινό, τα E-Prix αποτελούν μια τεχνολογική έμπνευση και μια διεθνή πρόταση για το μέλλον της κινητικότητας.

Διαβάστε επίσης:

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί γύρω από τα σχολεία για ασφαλείς μετακινήσεις

Επιβράδυνση στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων τον Αύγουστο

BMW: Νέα εποχή με καινοτόμα τεχνολογία φόρτισης για τα ηλεκτρικά μοντέλα