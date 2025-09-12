search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

12.09.2025 17:52

Η Citroën στο πρωτάθλημα Formula E!

12.09.2025 17:52
Η Citroën με υπερηφάνεια ανακοινώνει την επίσημη δέσμευσή της για την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ΑΒΒ FIA που ξεκινάει την ερχόμενη σεζόν.

Μια ηλεκτρική, καινοτόμος και παθιασμένη περιπέτεια που ενσαρκώνει τις αξίες μας και το όραμα για την κινητικότητα στον κόσμο του αύριο.

  • Έτσι η καινοτόμος μάρκα, συνεχίζει να συγκινεί τις καρδιές των ανθρώπων που είναι λάτρεις των αγώνων αυτοκινήτου. H Citroёn επιστρέφει επίσημα στους αγώνες αυτοκινήτου ως εργοστασιακή ομάδα, έναν τομέα που έχει διαμορφώσει την ιστορία και τον θρύλο της.
  • Μοιραζόμαστε τις αξίες μας συνεχίζοντας την πλούσια ιστορία μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αυτή την φορά στην πιο οραματική του μορφή: έναν 100% ηλεκτρικό, υπεύθυνο και αφοσιωμένο ανταγωνισμό.
  • Δημοφιλείς αγώνες στα κέντρα των πόλεων που απευθύνονται σε ένα νεανικό, αφοσιωμένο και συνδεδεμένο κοινό, τα E-Prix αποτελούν μια τεχνολογική έμπνευση και μια διεθνή πρόταση για το μέλλον της κινητικότητας.

