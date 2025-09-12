Η Citroën στο πρωτάθλημα Formula E!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Citroën με υπερηφάνεια ανακοινώνει την επίσημη δέσμευσή της για την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ΑΒΒ FIA που ξεκινάει την ερχόμενη σεζόν.
Μια ηλεκτρική, καινοτόμος και παθιασμένη περιπέτεια που ενσαρκώνει τις αξίες μας και το όραμα για την κινητικότητα στον κόσμο του αύριο.
