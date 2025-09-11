BMW: Νέα εποχή με καινοτόμα τεχνολογία φόρτισης για τα ηλεκτρικά μοντέλα

Στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025) η BMW παρουσίασε το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο iX3.

Η πολυτελής γερμανική μάρκα αυτοκινήτων έδωσε έμφαση στην τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, που σύμφωνα με την εταιρεία συμβάλει στη ταχύτερη φόρτιση και στη μεγαλύτερη αυτονομία.

Η τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, που αναπτύχθηκε για την Neue Klasse, περιλαμβάνει υψηλής απόδοσης ηλεκτροκινητήρες, νέες μπαταρίες υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες και το Energy Master (Κεντρική Μονάδα Ελέγχου), καθώς και τεχνολογία 800V.

Η BMW iX3 50 xDrive, τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα στον μπροστινό και έναν στον πίσω άξονα, οι οποίοι παράγουν συνολική ισχύ 470 ίππων και ροπή 645 Nm.

Επιταχύνει από 0 σε 100 χλμ./ώρα σε 4,9” και φτάνει σε τελική ταχύτητα τα 210 χλμ./ώρα. Η μπαταρία υψηλής τάσης της iX3 50 xDrive διαθέτει ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο 108,7 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, αναφέρει η εταιρεία.

Η τεχνολογική δεκτικότητα επεκτείνεται και στην ηλεκτροκίνηση μέσα από τη φιλοσοφία αρθρωτής δομής: η BMW iX3 50 xDrive με ηλεκτρική τετρακίνηση διαθέτει έναν εκτενώς αναβαθμισμένο σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα (EESM) στον πίσω άξονα και νέο ασύγχρονο κινητήρα (ASM) στον εμπρός άξονα.

Το EESM προσφέρει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας, καθώς η ισχύς του ηλεκτρικά διεγερμένου μαγνητικού πεδίου του ρότορα μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια, ενώ διατηρεί σταθερή απόδοση ισχύος ακόμη και στις υψηλές στροφές. Ο μετατροπέας ενσωματώνει πλέον τεχνολογία 800V και ημιαγωγούς καρβιδίου πυριτίου (SiC) με βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα.

Το ASM παράγει το μαγνητικό πεδίο που απαιτεί ο στάτορας και προσφέρει πιο συμπαγή σχεδίαση με βελτιστοποιημένη οικονομία.

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης της Neue Klasse σημειώνει σημαντική πρόοδο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, με μείωση των ενεργειακών απωλειών κατά 40%, του βάρους κατά 10% και του κόστους κατασκευής κατά 20%.

Νέο σύστημα μπαταρίας υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες: η ενεργειακή πυκνότητα σε επίπεδο κυψέλης είναι αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με την τεχνολογία BMW eDrive πέμπτης γενιάς, ενώ η ταχύτητα φόρτισης είναι υψηλότερη κατά 30%.

Το Energy Master, που δημιουργήθηκε στους κόλπους του BMW Group λειτουργεί ως έξυπνη διεπαφή για την παροχή ισχύος υψηλής και χαμηλής τάσης, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία της μπαταρίας υψηλής τάσης.

Κυλινδρικές κυψέλες, που προσφέρουν βελτιστοποιημένη ενεργειακή πυκνότητα και μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ενσωματώνονται απευθείας στην μπαταρία υψηλής τάσης (cell to pack). Η μείωση του βάρους επιτυγχάνεται μέσω της ενσωμάτωσης της μπαταρίας υψηλής τάσης στην αρχιτεκτονική της νέας BMW iX3 ως δομικού στοιχείου του πλαισίου (pack to open body).

Οι καινοτομίες της τεχνολογίας BMW eDrive έκτης γενιάς βελτιώνουν ουσιαστικά όχι μόνο την οδηγική εμπειρία της νέας BMW iX3, αλλά και τον τρόπο φόρτισης, αναφέρει η εταιρεία.

Η μέγιστη ισχύς φόρτισης των 400 kW σε σταθμό ταχείας φόρτισης DC 800V επιτρέπει την προσθήκη έως 372 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να επαναφορτιστεί από το 10 στο 80% σε 21 λεπτά.

Χάρη σε ένα νέο σύστημα διαχείρισης, η νέα BMW iX3 υποστηρίζει επίσης φόρτιση σε σταθμούς DC 400V. Επιπλέον, διαθέτει διευρυμένες λειτουργίες αμφίδρομης φόρτισης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας για εφαρμογές Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H) και Vehicle-to-Grid (V2G).

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

