ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ποιοι οδηγοί κινδυνεύουν να χάσουν το δίπλωμα τους για έως και 8 χρόνια από τις 13 Σεπτεμβρίου;

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) τίθεται σε ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου, εισάγοντας κλιμακωτό σύστημα ποινών.

Οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπών, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών και τη μείωση των τροχαίων.

Η μέγιστη ποινή αφορά αφαίρεση διπλώματος οδήγησης έως 8 χρόνια, που ενεργοποιείται σε συγκεκριμένες σοβαρές παραβάσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos

