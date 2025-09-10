Ferrari 849 Testarossa: Ο θρύλος επιστρέφει με 1.050 ίππους μετά από 70 χρόνια

Η Ferrari παρουσίασε τις 849 Testarossa και 849 Testarossa Spider, τα νέα plug-in υβριδικά supercars που αντικαθιστούν τις SF90 Stradale/Spider.

Το όνομα Testarossa επιστρέφει έπειτα από 70 χρόνια κληρονομιάς, από την 500 TR (1956) έως την εμβληματική Testarossa του 1984. Στόχος: κορυφαίες επιδόσεις, χωρίς συμβιβασμούς σε άνεση και πολυτέλεια, με σχεδίαση που «κοιτά» στο μέλλον αλλά πατά στην ιστορία.

Με 1.050 PS, τετρακίνηση on-demand και 25 km ηλεκτρική αυτονομία



Στην καρδιά βρίσκεται ένας V8 twin-turbo 3.990 cc (κωδ. F154FC) με 830 PS και 842 Nm @ 6.500 rpm—+50 PS σε σχέση με πριν—πλαισιωμένος από τρεις ηλεκτροκινητήρες (MGU-K πίσω + 2 μπροστά τύπου RAC-e) για να φτάσει τους ηλεκτρικούς 220 PS.

Μπαταρία: 7,45 kWh στο πάτωμα για χαμηλό κέντρο βάρους.

Λειτουργίες eManettino: eDrive, Hybrid, Performance, Qualify.

EV αυτονομία: έως 25 km.

Νέος υπερσυμπιεστής (ο μεγαλύτερος σε Ferrari παραγωγής), βελτιωμένα intercoolers και σύστημα πολλαπλής εξαγωγής από Inconel για κορυφαία απόκριση & «ξεχωριστό» ήχο.

Ανακυκλωμένα κράματα αλουμινίου για τα χυτά μέρη του κινητήρα (κεφαλές/μπλοκ/κάρτερ) με έως -80% CO₂/kg.



Ηλεκτρονικά & δυναμική συμπεριφορά: ABS Evo και «ψηφιακός βοηθός» FIVE



Η Ferrari εξελίσσει την πλατφόρμα ελέγχου με:

ABS Evo: αξιοποιεί εκτιμήσεις σε πραγματικό χρόνο για έλεγχο ολίσθησης ανά τροχό και σταθερά πιο ισχυρό φρενάρισμα.

FIVE (Ferrari Integrated Vehicle Estimator): «digital twin» που υπολογίζει με ακρίβεια ταχύτητα (σφάλμα < 1 km/h) και γωνία ολίσθησης (σφάλμα < 1°), ενημερώνοντας TC, eDiff, e4WD.

Αναθεωρημένα ελατήρια/αμορτισέρ: καλύτερη συμπεριφορά στο όριο, -35% μάζα ελατηρίων, -10% roll gradient.

Φρένα: νέα μεγαλύτερα δισκόφρενα/τακάκια, βελτιωμένη ψύξη (+15% πίσω, +2% εμπρός απόδοσης).



Αεροδυναμική: 415 kg συνολική κάθετη δύναμη

Mε έντονα γεωμετρικές γραμμές εμπνευσμένες από σπορ πρωτότυπα των ’70s, το αμάξωμα επιτυγχάνει:

415 kg κάθετης δύναμης στα 250 km/h (+25 kg σε σχέση με SF90).

+15% θερμική απόδοση.

Εμπρός: νέο κάτω κανάλι με cascading vortex generators (+20% εμπρός κάθετη δύναμη), splitter με «flick».

Πλαϊνά: μεγαλύτερη ροή προς intercoolers (+30%), κανάλια στις πόρτες, βοηθητικές εισαγωγές.

Πίσω: αρχιτεκτονική twin-tail με ενεργή αεροτομή (Low Drag/High Downforce σε < 1 s) έως +100 kg συμβολή.

Εσωτερικό: οδηγoκεντρικό «κοκπίτ» με φυσικά πλήκτρα



Το ταμπλό με οριζόντια αρχιτεκτονική και χώρισμα στη μέση (F80-inspired) βελτιώνει εργονομία και πρόσβαση.

Τιμόνι: νέα σχεδίαση με φυσικά κουμπιά και το Engine Start σε ειδική θέση.

Νέο HMI: ταχύτερη αλληλεπίδραση, Apple CarPlay/Android Auto, ασύρματη φόρτιση, MyFerrari Connect.

Καθίσματα: Comfort ή Carbon (πλαϊνή στήριξη), μελέτη εργονομίας/στυλιστικής συνοχής.



849 Testarossa Spider: ίδιες επιδόσεις με ανοιχτή οροφή



Η Spider συνδυάζει ό,τι προσφέρει το κουπέ με την Retractable Hard Top (RHT) οροφή που ανοίγει/κλείνει σε 14” με έως 45 km/h.

Νέο wind catcher πίσω από τα καθίσματα: κατευθύνει τη ροή αέρα στην καμπίνα μειώνοντας τους στροβιλισμούς.

Tonneau bridge: με κλειστή οροφή καναλιζάρει τον αέρα σε κάλυμμα κινητήρα/αεροτομή ώστε το downforce να ευθυγραμμίζεται με του κουπέ.

Ίδιο βάρος με SF90 Spider παρά την περισσότερη τεχνολογία, χάρη σε εκτεταμένη μείωση μαζών.

Ακαμψία πλαισίου: βελτιωμένη ώστε να διατηρείται η δυναμική του κουπέ.



Assetto Fiorano: το πακέτο για track-days



Για κουπέ και Spider διατίθεται το Assetto Fiorano:

-~30 kg συνολικά με carbon & τιτάνιο, νέα σωληνωτά καθίσματα (-~18 kg) και ζάντες 20” από carbon.

Αεροδυναμικά: μεγαλύτερα flicks, επιπλέον vortex generators εμπρός· πίσω διπλές πτέρυγες αντί twin-tails για έως x3 κάθετη δύναμη με μικρή αύξηση drag.

Ανάρτηση: Multimatic, ελαφρύτερα ελατήρια (-35%), -10% roll gradient. Front lifter διαθέσιμο (με Magneride).

Ελαστικά: Michelin Pilot Sport Cup2 ειδικής εξέλιξης.

Livery: αποκλειστικές Bianco Cervino & Rosso Corsa διχρωμίες με graduated διπλή λωρίδα.



Ήχος & αλλαγές σχέσεων: «αγωνιστική» εμπειρία στον δρόμο



Ο ήχος του νέου V8 ρυθμίστηκε για καθαρότητα στις χαμηλο-μεσαίες και εκρηκτική άνοδο ως τον κόφτη 8.300 rpm, με flat-plane στροφαλοφόρο για χαρακτηριστικό timbre. Η λογική αλλαγών (κληρονομιά SF90 XX Stradale) αυξάνει την ηχητική ένταση στο lift-off, ειδικά σε Race.

Τι κρατάμε;



1.050 PS συνολικά, V8 830 PS: νέα κορυφή για Ferrari παραγωγής.

ABS Evo & FIVE: ακρίβεια και σταθερότητα σε φρενάρισμα και μέγιστη πρόσφυση .

415 kg downforce στα 250 km/h & +15% ψύξη.

Spider με RHT 14” και wind catcher: ανοιχτή οδήγηση χωρίς περιορισμούς.

Assetto Fiorano: -~30 kg, track-ready ρυθμίσεις & Cup ελαστικά.

(Πηγή: autotypos.gr)

