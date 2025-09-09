Δεν σταματάς σε σχολικό τροχονόμο; Η ποινή που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Με το άνοιγμα των σχολείων, όλοι οι οδηγοί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί γύρω από σχολικές ζώνες, καθώς ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) προβλέπει αυστηρές ποινές για όσους αδιαφορούν για την ασφάλεια των μαθητών.

Με την εκκίνηση της σχολικής περιόδου, όλοι οι οδηγοί οφείλουν να έχουν αυξημένη προσοχή στον δρόμο, και να υπακούν ρητά στους κανόνες του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο αναθεωρημένος ΚΟΚ φέρνει πολύ πιο αυστηρές προβλέψεις για όσους αγνοούν τον νόμο και οδηγούν επικίνδυνα, κάτι που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, από τις πιο «ήπιες» έως και τις πιο σοβαρές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις παραβάσεις που αφορούν τις περιοχές γύρω από τα σχολεία, καθώς και στους υπεύθυνους για την ομαλή ροή της κυκλοφορίας και την προστασία των μαθητών.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του νέου ΚΟΚ, με τίτλο «Ειδικές υποχρεώσεις οδηγών και πεζών προς τα αστυνομικά όργανα και τους σχολικούς τροχονόμους» και την παράγραφο 3, προβλέπεται η χρήση σχολικών τροχονόμων για την οδική ασφάλεια των μαθητών κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τα σχολεία.

Οι σχολικοί τροχονόμοι ορίζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, μπορεί να προέρχονται είτε από το προσωπικό είτε να προτείνονται από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, ενώ εξοπλίζονται με ευθύνη του ίδιου του σχολείου.

Αυτό που συχνά δεν γνωρίζουν οι οδηγοί είναι ότι οι σχολικοί τροχονόμοι, στα μάτια του νόμου, έχουν την ίδια ισχύ με τα αστυνομικά όργανα της Τροχαίας.

Συνεπώς, όπως διαβάζουμε στο carandmotor.gr κάθε οδηγός που διέρχεται από περιοχή όπου βρίσκεται σχολικός τροχονόμος οφείλει να υπακούει ρητά στις εντολές του. Η ανυπακοή δεν θεωρείται απλή παράβαση, αλλά αντιμετωπίζεται με αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων. Πιο συγκεκριμένα, το ίδιο άρθρο κατατάσσει τη συγκεκριμένη παράβαση στην κατηγορία Ε3-Β, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται και ποινή φυλάκισης έως ενός έτους.

Η αυστηρότητα σχετικά με την παραβατική οδηγική συμπεριφορά γύρω από τις σχολικές μονάδες δεν περιορίζεται μόνο στην υπακοή προς τον σχολικό τροχονόμο. Ο νέος ΚΟΚ θέτει αυστηρούς κανόνες και για την επικίνδυνη οδήγηση κοντά σε σχολεία και σχολικά λεωφορεία, ανεξαρτήτως παρουσίας τροχονόμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 «Προσπέραση, κυκλοφορία σε στοίχους, επιτρεπτή αλλαγή λωρίδας και κίνηση μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών σε πυκνή κυκλοφορία» και την παρ. 3η απαγορεύεται αυστηρά η προσπέραση σχολικού λεωφορείου το οποίο έχει σταματήσει με αναμμένα φώτα έκτακτης ανάγκης για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών.

Σε περίπτωση που οδηγός παραβεί τον κανόνα αυτόν, τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες.

Οι ποινές,μάλιστα, γίνονται ακόμη πιο αυστηρές όταν η προσπέραση πραγματοποιείται σε σημείο όπου υπάρχει και διάβαση πεζών με σήμανση.

Σύμφωνα με την παρ. 3στ του ίδιου άρθρου,σε αυτή την περίπτωση, η παράβαση ανεβαίνει στην κατηγορία Ε4, με διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ και άμεση αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Διαβάστε επίσης

Η Συρία δημοπραττεί πολυτελή αυτοκίνητα του Άσαντ για την ανοικοδόμησή της – Ferrari, Lamborghini και Aston Martin στο «σφυρί»

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αντοχής – Lone Star Le Mans: Δυναμική επιστροφή του PEUGEOT 9X8 με βάθρο στο Τέξας!

Skoda Epiq: Τι προσφέρει το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της εταιρείας