ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

08.09.2025 14:37

Η Συρία δημοπραττεί πολυτελή αυτοκίνητα του Άσαντ για την ανοικοδόμησή της – Ferrari, Lamborghini και Aston Martin στο «σφυρί»

08.09.2025 14:37
Τέσσερα πολυτελή αυτοκίνητα του Άσαντ, αξίας 20 εκατομυρών δολαρίων, δημοπραττεί η Συρία, για την ενίσχυση της ανοικοδόμησής της.

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη του Συριακού Ταμείου Ανάπτυξης στη Δαμασκό, ο Πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σάαρα ανακοίνωσε τη δημοπρασία τεσσάρων πολυτελών αυτοκινήτων που ανήκαν στον Μπασάρ αλ-Άσαντ και την οικογένειά του, αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων, με τα έσοδα να προορίζονται για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Συρίας.

Τα οχήματα περιλάμβαναν μια σπάνια Ferrari F50 αξίας 3 εκατομμυρίων, μια Ferrari F12 Berlinetta, μια Lamborghini Murciélago και μια Aston Martin, ενώ οι αρχές ανέφεραν πως αυτό αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από την οικογένεια Άσαντ, της οποίας η συλλογή αυτοκινήτων εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με στόχο τη διοχέτευση των πόρων σε έργα ανασυγκρότησης και υποδομών.

Στην ομιλία του, ο Σάαρα δεσμεύτηκε να «θεραπεύσουμε τη πληγωμένη μας Συρία, να ξαναχτίσουμε τη χώρα μας και να επαναφέρουμε τους εκτοπισμένους πολίτες μας», τονίζοντας ότι το ταμείο θα λειτουργεί με διαφάνεια και θα επικεντρώνεται σε στρατηγική ανάπτυξη.

