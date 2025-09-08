Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αντοχής – Lone Star Le Mans: Δυναμική επιστροφή του PEUGEOT 9X8 με βάθρο στο Τέξας!

Ο 99ος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής της FIA σίγουρα θα μείνει στην ιστορία για τις απαιτητικές συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ομάδες καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του εξαντλητικού εξάωρου αγώνα.

Ο αγώνας ξεκίνησε πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας υπό καταρρακτώδη βροχή, η οποία διήρκεσε μία ώρα, ακολουθούμενη από μια περίοδο κόκκινης σημαίας 40 λεπτών. Στη συνέχεια δόθηκε νέα εκκίνηση, εν μέσω μιας δυνατής νεροποντής και σε μια εντελώς πλημμυρισμένη πίστα.

Πίσω από το τιμόνι του PEUGEOT 9X8, με πολύ περιορισμένη ορατότητα, οι Loïc Duval και Jean-Eric Vergne κατάφεραν να ανέβουν στην κατάταξη. Ξεκινώντας από την 11η θέση, ο Loïc ολοκλήρωσε την οδηγική του «θητεία» στην 8η θέση. Εν τω μεταξύ, ο Jean-Eric Vergne, ο οποίος ξεκίνησε 18ος μετά από ποινή που θεωρήθηκε σκληρή, ανέβηκε στη 13η θέση πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον Paul Di Resta.

Η βροχή δεν σταμάτησε ποτέ κατά τη διάρκεια των περιόδων των Malthe Jakobsen και Paul Di Resta, οι οποίοι συνέχισαν την εκπληκτική επίδοση του PEUGEOT 9X8 με βρόχινα ελαστικά. Όταν ανέλαβαν οι Mikkel Jensen και Stoffel Vandoorne, και τα δύο Peugeot ήταν ήδη μέσα στο Top 10. Οι τελικοί οδηγοί της ομάδας Peugeot Total Energies πραγματοποίησαν εξαιρετικές επιδόσεις σε συνεχώς επικίνδυνες συνθήκες πρόσφυσης, φέρνοντας τα μονοθέσια της Peugeot στην 3η και 4η θέση!

Μετά από μια αξιόλογη εμφάνιση στο Σάο Πάολο στις αρχές Ιουλίου, η ομάδα Peugeot Total Energies πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στους αγώνες αντοχής, επιστρέφοντας στο βάθρο.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Jean-Marc Finot, Αντιπρόεδρος της Stellantis Motorsport

«Η ομάδα Peugeot Total Energies πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα από την επιστροφή της στους αγώνες αντοχής. Οι συνθήκες ήταν ακραίες, αλλά οι οδηγοί μας δεν έκαναν λάθη και κατάφεραν να ανέβουν στην κατάταξη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα ελπίζουμε να επιβεβαιώσουμε αυτή την απόδοση στους επερχόμενους αγώνες».

Olivier Jansonnie, Τεχνικός Διευθυντής της Peugeot Sport

«Τι αγώνας! Ξεκινήσαμε στη μέση των Hypercars, ήταν εξαιρετικά δύσκολο και η βροχή ουσιαστικά δεν σταμάτησε ποτέ – κάτι που νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναδεί. Καταφέραμε να μείνουμε μακριά από προβλήματα, οι οδηγοί δεν έκαναν ούτε ένα λάθος, κάτι που είναι αξιοσημείωτο δεδομένων των συνθηκών, και στο τέλος, η στρατηγική των ελαστικών μας απέδωσε. Σημειώσαμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα– συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα!».

Malthe Jakobsen (PEUGEOT 9X8 #94)

«Ήταν τόσο διασκεδαστικό το αυτοκίνητο – σε μια βρεγμένη πίστα, με τόσο μικρή ορατότητα και στη μέση πυκνής κυκλοφορίας! Αυτό είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα για την ομάδα και είναι το πρώτο μου βάθρο στο WEC. Τι τρελός αγώνας, η ομάδα έκανε απίστευτη δουλειά».

Mikkel Jensen (PEUGEOT 9X8 #93):

«Ήταν απολύτως άγριες οι συνθήκες στοαυτοκίνητο! Διαχειριστήκαμε τέλεια τα ελαστικά βροχής και ήμασταν εξαιρετικά αποτελεσματικοί τηντελευταία ώρα καθώς η πίστα άρχισε να στεγνώνει. Παλέψαμε σε όλο τον αγώνα για να ανέβουμε από την 18η στην 4η θέση. Αυτή είναι μια φανταστική ανταμοιβή για όλη την ομάδα».

Διαβάστε επίσης:

Skoda Epiq: Τι προσφέρει το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της εταιρείας

Έρχονται οι πρώτες κλήσεις στα κινητά τηλέφωνα – Απευθείας από τις έξυπνες κάμερες

Formula 1: Θρίαμβος Φερστάπεν στη Μόντσα, τρίτη νίκη του στη σεζόν