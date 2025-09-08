Έρχονται οι πρώτες κλήσεις στα κινητά τηλέφωνα – Απευθείας από τις έξυπνες κάμερες

Η χρήση των έξυπνων καμερών της τροχαίας θα απλοποιήσει και την αποστολή των κλήσεων στους παραβάτες, οι οποίοι θα δέχονται το «ηλεκτρονικό» ραβασάκι στο κινητό τους τηλέφωνο.

Έτοιμο να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή είναι το σύστημα αποστολής των κλήσεων για τροχαίες παραβάσεις ηλεκτρονικά, με μοναδικό σκοπό να απλοποιηθεί η διαδικασία και να επιταχυνθεί, αποφεύγοντας το ενδεχόμενο της παραγραφής.

Κλειδί στην ηλεκτρονική αποστολή των παραβάσεων και των αντίστοιχων προστίμων είναι η εγκατάσταση και η εύρυθμη λειτουργία των καμερών ελέγχου τροχαίων παραβάσεων που έχουν εγκατασταθεί στην ελληνική επικράτεια και εποπτεύονται από διάφορους φορείς όπως π.χ. η περιφέρεια Αττικής, η τροχαία αυτοκινητοδρόμων, ο ΟΑΣΑ/ΟΑΣΘ κ.α.

Επίσης, με το σύστημα θα διασυνδεδεθούν και οι 388 νέες κάμερες (αφορούν παραβίαση ερυθρού σηματοδότης) της Περιφέρειας Αττικής, όπως και οι περίπου 1.000 που θα εγκατασταθούν μέσω διαγωνισμού και θα μπορούν να βεβαιώσουν διάφορες παραβάσεις όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η παράβαση διάβασης πεζών και η μη χρήση ζώνης και κράνους.

Επίσης, με το σύστημα θα διασυνδεδεθούν και οι 388 νέες κάμερες (αφορούν παραβίαση ερυθρού σηματοδότης) της Περιφέρειας Αττικής, όπως και οι περίπου 1.000 που θα εγκατασταθούν μέσω διαγωνισμού και θα μπορούν να βεβαιώσουν διάφορες παραβάσεις όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η παράβαση διάβασης πεζών και η μη χρήση ζώνης και κράνους.

Σε περίπτωση που μια κάμερα συλλαμβάνει έναν οδηγό να οδηγεί με κινητό τηλέφωνο στο χέρι, το υλικό θα μεταδίδεται για έλεγχο στα αστυνομικά όργανα τα οποία θα προβαίνουν στη βεβαίωση της παράβασης. Η κλήση θα αποστέλλεται στη θυρίδα του πολίτη, η οποία θα εισέλθει στο gov.gr wallet. Στόχος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αμέσως μετά την τέλεση της παράβασης, να στέλνεται SMS στον οδηγό που θα τον γνωστοποιεί ότι τελεί υπό έλεγχο.

Οι παραβάσεις θα καταχωρούνται στο σύστημα μέσω τριών πηγών:

– Φορητές συσκευές αστυνομικών: Οι αστυνομικοί στο πεδίο είναι εφοδιασμένοι με κινητές συσκευές και ειδική ενσωματωμένη εφαρμογή/υποσύστημα που επιτρέπει τον ηλεκτρονικό έλεγχο ενός οχήματος και την έκδοση ενός προστίμου το οποίο καταγράφεται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στο υποσύστημα διαχείρισης.

– Χειροκίνητη καταχώρηση: Το υποσύστημα θα επιτρέπει την χειροκίνητη εισαγωγή ενός προστίμου από τον αρμόδιο χειριστή του διαχειριστικού υποσυστήματος μέσω ειδικής ψηφιακής φόρμας με προκαθορισμένα πεδία και αυτοματοποιημένους ελέγχους ορθότητας εισαγωγής δεδομένων.



– Κάμερες: οι παραβάσεις που εντοπίζονται από τα συνδεδεμένα συστήματα οπτικής επιτήρησης εισάγονται αυτόματα στο σύστημα για οριστικό έλεγχο από τον αρμόδιο χειριστή και ακολούθως την τυχόν έκδοση του σχετικού προστίμου.

Η αποστολή στο κινητό τηλέφωνο

Μετά την επεξεργασία της παράβασης από τις αρμόδιες αρχές, το πρόστιμο θα διαβιβάζεται για την ηλεκτρονική αποστολή. Η κλήση θα αποστέλλεται στην εφαρμογή Gov.gr Wallet και ειδικότερα στη θυρίδα του πολίτη που έχει λειτουργεί ως προσωπικό γραμματοκιβώτιο.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η Θυρίδα του Πολίτη έχει περάσει πλέον στο Gov.gr Wallet, οι παραβάτες οδηγοί θα μπορούν να εντοπίζουν τις κλήσεις της Τροχαίας με ένα… απλό ΚΛΙΚ, απλά ανοίγοντας το σχετικό app και επιλέγοντας το εικονίδιο με τη μορφή φακέλου στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης (δειτε την παρακάτω φωτογραφία).

Παράλληλα, στη θυρίδα του πολίτη θα έρχονται και τα πρόστιμα από τις κάμερες τροχαίων παραβάσεων, μόλις ολοκληρωθεί το «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Προστίμων».

Σε περίπτωση, δηλαδή, που μία κάμερα εντοπίζει οδηγό να παραβιάζει ένα κόκκινο φανάρι, και επιβεβαιωθεί η παράβαση από τις αστυνομικές αρχές, τότε η κλήση θα αποστέλλεται στη θυρίδα του πολίτη, άρα θα είναι εύκολα προσβάσιμη στον παραβάτη μέσω του smartphone του.

Σημειώνεται ότι στόχος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι την ώρα της παράβασης (π.χ. την ώρα που μια κάμερα εντοπίζει υπέρβαση ορίου ταχύτητας), να στέλνεται μήνυμα στο κινητό του χρήστη ότι ελέγχεται για παράβαση.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του νέου συστήματος είναι ότι οι κλήσεις θα αποδίδονται στους παραβάτες άμεσα και όχι μετά από 5 ή 10 χρόνια, όπως συμβαίνει σήμερα.

Διαβάστε επίσης

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Dacia: Η νέα υβριδική έκδοση που θα αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς – Με υγραέριο και αυτονομία 1.500 km

Η ανανεωμένη Mustang Mach-E θα βρίσκεται στην 89η ΔΕΘ (photos)