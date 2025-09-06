Dacia: Η νέα υβριδική έκδοση που θα αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς – Με υγραέριο και αυτονομία 1.500 km

Στην εποχή που η οικονομία καυσίμου μετρά περισσότερο από ποτέ, η Dacia φέρνει μια λύση που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς.

Οι καιροί απαιτούν λύσεις που συνδυάζουν οικονομία, οικολογία και καθημερινή πρακτικότητα. Η αγορά δείχνει ξεκάθαρα ότι ο έλληνας οδηγός αναζητά αυτονομία, χαμηλό κόστος χρήσης και ευελιξία στις μετακινήσεις του.

Σε αυτό το κενό έρχεται να απαντήσει η Dacia με το νέο Hybrid-G 150 4×4, μια καινοτόμα πρόταση που λανσάρεται σε Duster και Bigster. Η συνταγή είναι απλή αλλά εντυπωσιακή: υγραέριο (LPG) και βενζίνη, με δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ των 50 λίτρων το καθένα. Το αποτέλεσμα; Αυτονομία έως 1.500 km, κατανάλωση που ξεκινά από 5,5 l/100 km με βενζίνη και 7,2 l/100 km με LPG, και σημαντική μείωση εκπομπών CO₂.

Το κορυφαίο χαρτί της Dacia

Η υβριδική λύση δεν είναι απλώς μια ακόμη επιλογή στηn γκάμα. Είναι το πρώτο παγκοσμίως 4×4 υβριδικό με LPG που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και λειτουργία πολλαπλών προγραμμάτων (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock). Για τον οδηγό αυτό σημαίνει πραγματική δυνατότητα παντός εδάφους με κόστος λειτουργίας που δύσκολα θα βρει ανταγωνισμό.

Πληθώρα εκδόσεων

Η Dacia δεν περιορίστηκε σε μία μόνο πρόταση. Για το Bigster, υπάρχει και το Hybrid 155: full hybrid με κινητήρα 1.8 λίτρων, δύο ηλεκτρικά μοτέρ και κατανάλωση μόλις 4,6 l/100 km.

Στην πόλη, η κίνηση γίνεται κατά 80% ηλεκτρικά. Για όσους θέλουν κάτι πιο προσιτό, το Mild-Hybrid-G 140 (1.2 λίτρα + υγραέριο + σύστημα 48V) φτάνει τα 1.450 km αυτονομίας, με ακόμα χαμηλότερη τιμή εισόδου. Με αυτό τον τρόπο, η γκάμα της Dacia καλύπτει κάθε ανάγκη: από τον πιο απαιτητικό οικογενειάρχη μέχρι τον οδηγό που ζητά ένα καθαρά οικονομικό και ανθεκτικό όχημα για όλες τις χρήσεις.

