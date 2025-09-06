search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 17:53
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 16:15

Dacia: Η νέα υβριδική έκδοση που θα αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς – Με υγραέριο και αυτονομία 1.500 km

06.09.2025 16:15
dacia_duster

Στην εποχή που η οικονομία καυσίμου μετρά περισσότερο από ποτέ, η Dacia φέρνει μια λύση που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς.

Οι καιροί απαιτούν λύσεις που συνδυάζουν οικονομία, οικολογία και καθημερινή πρακτικότητα. Η αγορά δείχνει ξεκάθαρα ότι ο έλληνας οδηγός αναζητά αυτονομία, χαμηλό κόστος χρήσης και ευελιξία στις μετακινήσεις του.

Σε αυτό το κενό έρχεται να απαντήσει η Dacia με το νέο Hybrid-G 150 4×4, μια καινοτόμα πρόταση που λανσάρεται σε Duster και Bigster. Η συνταγή είναι απλή αλλά εντυπωσιακή: υγραέριο (LPG) και βενζίνη, με δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ των 50 λίτρων το καθένα. Το αποτέλεσμα; Αυτονομία έως 1.500 km, κατανάλωση που ξεκινά από 5,5 l/100 km με βενζίνη και 7,2 l/100 km με LPG, και σημαντική μείωση εκπομπών CO₂.

Το κορυφαίο χαρτί της Dacia

Η υβριδική λύση δεν είναι απλώς μια ακόμη επιλογή στηn γκάμα. Είναι το πρώτο παγκοσμίως 4×4 υβριδικό με LPG που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και λειτουργία πολλαπλών προγραμμάτων (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock). Για τον οδηγό αυτό σημαίνει πραγματική δυνατότητα παντός εδάφους με κόστος λειτουργίας που δύσκολα θα βρει ανταγωνισμό.

Πληθώρα εκδόσεων

Η Dacia δεν περιορίστηκε σε μία μόνο πρόταση. Για το Bigster, υπάρχει και το Hybrid 155: full hybrid με κινητήρα 1.8 λίτρων, δύο ηλεκτρικά μοτέρ και κατανάλωση μόλις 4,6 l/100 km.

Στην πόλη, η κίνηση γίνεται κατά 80% ηλεκτρικά. Για όσους θέλουν κάτι πιο προσιτό, το Mild-Hybrid-G 140 (1.2 λίτρα + υγραέριο + σύστημα 48V) φτάνει τα 1.450 km αυτονομίας, με ακόμα χαμηλότερη τιμή εισόδου. Με αυτό τον τρόπο, η γκάμα της Dacia καλύπτει κάθε ανάγκη: από τον πιο απαιτητικό οικογενειάρχη μέχρι τον οδηγό που ζητά ένα καθαρά οικονομικό και ανθεκτικό όχημα για όλες τις χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Η ανανεωμένη Mustang Mach-E θα βρίσκεται στην 89η ΔΕΘ (photos)

Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα

Mercedes-AMG GT: Γιατί μπορεί να φτάσει και τις 700.000 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DAKTYLIOS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

SINTAGMA_KARISTIANOU
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού

mitsotakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γουρλίδικη μπύρα του Μητσοτάκη

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 20χρονος για εμπρησμό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 17:51
DAKTYLIOS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

SINTAGMA_KARISTIANOU
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού

1 / 3