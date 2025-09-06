Dacia: Η νέα υβριδική έκδοση που θα αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς – Με υγραέριο και αυτονομία 1.500 km

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στην εποχή που η οικονομία καυσίμου μετρά περισσότερο από ποτέ, η Dacia φέρνει μια λύση που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς.
Οι καιροί απαιτούν λύσεις που συνδυάζουν οικονομία, οικολογία και καθημερινή πρακτικότητα. Η αγορά δείχνει ξεκάθαρα ότι ο έλληνας οδηγός αναζητά αυτονομία, χαμηλό κόστος χρήσης και ευελιξία στις μετακινήσεις του.
Σε αυτό το κενό έρχεται να απαντήσει η Dacia με το νέο Hybrid-G 150 4×4, μια καινοτόμα πρόταση που λανσάρεται σε Duster και Bigster. Η συνταγή είναι απλή αλλά εντυπωσιακή: υγραέριο (LPG) και βενζίνη, με δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ των 50 λίτρων το καθένα. Το αποτέλεσμα; Αυτονομία έως 1.500 km, κατανάλωση που ξεκινά από 5,5 l/100 km με βενζίνη και 7,2 l/100 km με LPG, και σημαντική μείωση εκπομπών CO₂.
Η υβριδική λύση δεν είναι απλώς μια ακόμη επιλογή στηn γκάμα. Είναι το πρώτο παγκοσμίως 4×4 υβριδικό με LPG που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και λειτουργία πολλαπλών προγραμμάτων (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock). Για τον οδηγό αυτό σημαίνει πραγματική δυνατότητα παντός εδάφους με κόστος λειτουργίας που δύσκολα θα βρει ανταγωνισμό.
Η Dacia δεν περιορίστηκε σε μία μόνο πρόταση. Για το Bigster, υπάρχει και το Hybrid 155: full hybrid με κινητήρα 1.8 λίτρων, δύο ηλεκτρικά μοτέρ και κατανάλωση μόλις 4,6 l/100 km.
Στην πόλη, η κίνηση γίνεται κατά 80% ηλεκτρικά. Για όσους θέλουν κάτι πιο προσιτό, το Mild-Hybrid-G 140 (1.2 λίτρα + υγραέριο + σύστημα 48V) φτάνει τα 1.450 km αυτονομίας, με ακόμα χαμηλότερη τιμή εισόδου. Με αυτό τον τρόπο, η γκάμα της Dacia καλύπτει κάθε ανάγκη: από τον πιο απαιτητικό οικογενειάρχη μέχρι τον οδηγό που ζητά ένα καθαρά οικονομικό και ανθεκτικό όχημα για όλες τις χρήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Η ανανεωμένη Mustang Mach-E θα βρίσκεται στην 89η ΔΕΘ (photos)
Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα
Mercedes-AMG GT: Γιατί μπορεί να φτάσει και τις 700.000 ευρώ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.