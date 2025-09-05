search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 14:15
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 12:43

Mercedes-AMG GT: Γιατί μπορεί να φτάσει και τις 700.000 ευρώ

05.09.2025 12:43
pi_mercedes_amg_20250904_gt2editionw16_09

Η Mercedes-AMG έχει τη φήμη ότι ξέρει να δημιουργεί εκδόσεις που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα και η συγκεκριμένη απαριθμεί μόνο 30 κομμάτια παγκοσμίως για συλλέκτες.

Το νέο GT2 Edition W16 είναι η απόδειξη πως η γερμανική φίρμα δεν φοβάται να υπερβεί τα όρια, προσφέροντας κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το καθημερινό αυτοκίνητο δρόμου. Δεν πρόκειται για ένα ακόμη πολυτελές coupe με αυξημένη ιπποδύναμη, αλλά για ένα καθαρόαιμο track-special, ένα μηχάνημα που απευθύνεται αποκλειστικά σε εκείνους που ζουν για την αίσθηση της πίστας. Γι’ αυτό και η τιμή του πλησιάζει τις 700.000 ευρώ: δεν μιλάμε για ένα προϊόν μαζικής κατανάλωσης, αλλά για ένα συλλεκτικό αντικείμενο με τέσσερις τροχούς.

Ο V8 στην πιο ακραία του μορφή

Κάτω από το μακρύ καπό βρίσκεται ο γνώριμος V8 twin-turbo των 4.0 λίτρων, μόνο που αυτή τη φορά έχει δεχτεί όλες τις δυνατές επεμβάσεις της AMG. Το αποτέλεσμα είναι 818 ίπποι, μια τιμή που ξεπερνά κάθε προηγούμενη έκδοση GT. Η απόδοση δεν περιορίζεται στη δύναμη σε μια ευθεία. Το κιβώτιο και το set-up έχουν ρυθμιστεί για συνεχόμενα περάσματα στη πίστα, προσφέροντας αξιοπιστία, σταθερότητα και αντοχή σε συνθήκες πραγματικού αγώνα. Δεν είναι τυχαίο ότι η AMG περιγράφει το μοντέλο ως “customer racing car”: ουσιαστικά μιλάμε για ένα αγωνιστικό που έχει μεταφερθεί αυτούσιο σε χέρια ιδιωτών.

Αεροδυναμική από τα μονοθέσια

Η εικόνα του αυτοκινήτου είναι άκρως εντυπωσιακή. Οι τεράστιες πτέρυγες, οι αεραγωγοί από ανθρακονήματα και οι περίπλοκες επιφάνειες δεν είναι απλώς αισθητικές πινελιές. Όλα έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να παραγάγουν κάθετη δύναμη σε επίπεδα που λίγα αυτοκίνητα παραγωγής μπορούν να πλησιάσουν. Στην AMG άντλησαν τεχνογνωσία απευθείας από τη Formula 1, φέρνοντας σε ένα GT στοιχεία που μέχρι πρότινος βλέπαμε μόνο σε μονοθέσια. Αυτό εξηγεί και τη μοναδική παρουσία του στο δρόμο: ακόμη κι αν δεν το οδηγήσεις ποτέ σε πίστα, μόνο η όψη του φανερώνει την αγωνιστική του ταυτότητα.

Γιατί φτάνει τις 700.000 ευρώ;

Η τιμή μπορεί να σοκάρει, αλλά γίνεται πιο λογική αν δει κανείς τα δεδομένα. Πρώτον, μιλάμε για μόλις 30 κομμάτια παγκοσμίως. Η σπανιότητα από μόνη της ανεβάζει την αξία σε δυσθεώρητα επίπεδα. Δεύτερον, το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ένα “προικισμένο” AMG GT. Είναι μια πλατφόρμα βασισμένη στην αγωνιστική εμπειρία, με εξαρτήματα και τεχνολογία που δεν συναντάς πουθενά αλλού. Τρίτον, πρόκειται για ένα προϊόν που δημιουργήθηκε για συλλέκτες. Οι λίγοι που θα το αποκτήσουν δεν το βλέπουν ως αυτοκίνητο, αλλά ως επένδυση. Σε λίγα χρόνια, η μεταπωλητική του αξία πιθανότατα θα ξεπεράσει κατά πολύ το σημερινό τίμημα.

Σε σύγκριση με άλλες ειδικές AMG

Δεν είναι η πρώτη φορά που η AMG λανσάρει περιορισμένη έκδοση με τιμή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Η GT3 Edition 55, για παράδειγμα, κόστιζε περίπου 625.000 ευρώ με μόλις πέντε κομμάτια να παράγονται. Το GT Black Series είχε περιοριστεί σε 55 μονάδες, επίσης σε τιμή πολύ υψηλή. Το GT2 Edition W16 όμως τοποθετείται πάνω από όλα: πιο ισχυρό, πιο σπάνιο και πιο κοντά σε ένα καθαρόαιμο αγωνιστικό.

Τι κρατάμε;

Το GT2 Edition W16 είναι η πιο ακραία AMG GT που παρουσιάστηκε ποτέ.
Ο V8 twin-turbo φτάνει στους 818 ίππους, δίνοντας πραγματικά αγωνιστικά δεδομένα.
Η παραγωγή περιορίζεται σε μόλις 30 κομμάτια, εξασφαλίζοντας συλλεκτική αξία.
Η τιμή κοντά στις 700.000 ευρώ δεν αντικατοπτρίζει απλώς το κόστος, αλλά την αποκλειστικότητα και την τεχνολογία που ενσωματώνει.

(Πηγή: autotypos.gr)

Διαβάστε επίσης:

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον: Η Peugeot στην AUTO THESSALONIKI 2025

Το Νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό!

Νέο Volkswagen ID. Polo: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της γκάμας αλλάζει τα πάντα


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Sotirelis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η υπερτιμημένη δημοκρατία των ΗΠΑ, η δραματική υποχώρηση των δυτικών αξιών και ο ρόλος της Ευρώπης

natassa_bofiliou04sep_ndp
LIFESTYLE

Νατάσσα Μποφίλιου: Νέο «καρφί» για τον Βουλαρίνο – «Κάτσε να ρουφήξω την κοιλιά μου…» (video)

giatros_2902_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Η ΟΕΝΓΕ για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Δράμας: «Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται, δεν εκβιάζονται»

nosokomeio_dramas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μυστήρια της Δράμας: Γιατί οι παθολόγοι δεν θέλουν να πάνε στο νοσοκομείο, η χρόνια εγκατάλειψη και η υποχρέωση του Γεωργιάδη

david-bowie
ΜΟΥΣΙΚΗ

David Bowie: Ανακαλύφθηκε το μυστικό τελευταίο project του, κλειδωμένο στο γραφείο του – Το «μιούζικαλ του 18ου αιώνα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 14:13
Sotirelis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η υπερτιμημένη δημοκρατία των ΗΠΑ, η δραματική υποχώρηση των δυτικών αξιών και ο ρόλος της Ευρώπης

natassa_bofiliou04sep_ndp
LIFESTYLE

Νατάσσα Μποφίλιου: Νέο «καρφί» για τον Βουλαρίνο – «Κάτσε να ρουφήξω την κοιλιά μου…» (video)

giatros_2902_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Η ΟΕΝΓΕ για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Δράμας: «Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται, δεν εκβιάζονται»

1 / 3