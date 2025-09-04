search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:31
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 14:00

Νέο Volkswagen ID. Polo: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της γκάμας αλλάζει τα πάντα

04.09.2025 14:00
DB2025AU01120_retina_2000

Η Volkswagen έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να εφεύρει τον εαυτό της. Από το Beetle μέχρι το Golf, και από εκεί στο ID.3, κάθε εποχή είχε το μοντέλο που την όρισε.

Αυτήν τη φορά, όμως, η αφετηρία δεν είναι κάποιο ακριβό ή εντυπωσιακό ηλεκτρικό SUV, αλλά ένα προσιτό hatchback που έρχεται να επαναλάβει τον ρόλο του κλασικού αυτοκινήτου πόλης.

Το νέο Volkswagen ID. Polo

Μέχρι σήμερα το γνωρίζαμε ως ID.2all concept, όμως η Volkswagen αποφάσισε να αλλάξει τη στρατηγική της και να του δώσει ένα όνομα που κουβαλάει ιστορία: Polo. Το αυτοκίνητο, με μήκος περίπου 4 μέτρα, θα αποτελέσει το φθηνότερο ηλεκτρικό μοντέλο της γκάμας και την είσοδο στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης. Τοποθετείται κάτω από το ID.3 και έρχεται να καλύψει το κομμάτι της αγοράς που σήμερα διεκδικούν μοντέλα όπως το Peugeot e-208 και το Renault 5 E-Tech.

Η βασική έκδοση θα έχει τιμή κάτω από 25.000 ευρώ, κάτι που το καθιστά ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά της αγοράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρώπη, όπου η συζήτηση για το πώς θα «δημοκρατικοποιηθεί» το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι πιο έντονη από ποτέ.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Σου χάλασε το keyless; Έτσι θα μπεις στο αυτοκίνητο

H Citroën στην έκθεση Auto Thessaloniki 2025!

Η DS Automobiles συμμετέχει στην Auto Thessaloniki 2025 με επετειακές εκδόσεις DS 3 Édition France και DS 7 Jules Verne (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_lesvos_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

kalodio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει έρευνα – Μαρινάκης: Συζητάμε τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους

Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

mpaleto-els-1
ADVERTORIAL

H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα – Το Μπαλέτο της ΕΛΣ στο 4ο Φεστιβάλ Χίου Return of the Summer

verolino atixima 55 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ατόμων – Τραυματίστηκαν πολλά παιδιά, ατύχημα λένε οι αρχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 15:30
fotia_lesvos_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα

kalodio_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει έρευνα – Μαρινάκης: Συζητάμε τον δίκαιο επιμερισμό του κόστους

Kapodistrias_LeonidasZarkosPhotographer (2)
ADVERTORIAL

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

1 / 3