Νέο Volkswagen ID. Polo: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της γκάμας αλλάζει τα πάντα

Η Volkswagen έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να εφεύρει τον εαυτό της. Από το Beetle μέχρι το Golf, και από εκεί στο ID.3, κάθε εποχή είχε το μοντέλο που την όρισε.

Αυτήν τη φορά, όμως, η αφετηρία δεν είναι κάποιο ακριβό ή εντυπωσιακό ηλεκτρικό SUV, αλλά ένα προσιτό hatchback που έρχεται να επαναλάβει τον ρόλο του κλασικού αυτοκινήτου πόλης.

Το νέο Volkswagen ID. Polo

Μέχρι σήμερα το γνωρίζαμε ως ID.2all concept, όμως η Volkswagen αποφάσισε να αλλάξει τη στρατηγική της και να του δώσει ένα όνομα που κουβαλάει ιστορία: Polo. Το αυτοκίνητο, με μήκος περίπου 4 μέτρα, θα αποτελέσει το φθηνότερο ηλεκτρικό μοντέλο της γκάμας και την είσοδο στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης. Τοποθετείται κάτω από το ID.3 και έρχεται να καλύψει το κομμάτι της αγοράς που σήμερα διεκδικούν μοντέλα όπως το Peugeot e-208 και το Renault 5 E-Tech.

Η βασική έκδοση θα έχει τιμή κάτω από 25.000 ευρώ, κάτι που το καθιστά ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά της αγοράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρώπη, όπου η συζήτηση για το πώς θα «δημοκρατικοποιηθεί» το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι πιο έντονη από ποτέ.

