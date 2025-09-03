search
03.09.2025 17:41

Η DS Automobiles συμμετέχει στην Auto Thessaloniki 2025 με επετειακές εκδόσεις DS 3 Édition France και DS 7 Jules Verne (photos)

03.09.2025 17:41
DS_The French Art of Travel

Η DS Automobiles, η γαλλική μάρκα πολυτελών αυτοκινήτων, επιστρέφει στην ελληνική σκηνή με την Auto Thessaloniki 2025, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), από τις 06 έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Φέτος, η παρουσία της DS έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η μάρκα γιορτάζει 70 χρόνια ιστορίας, προβάλλοντας την τεχνογνωσία, τη φινέτσα και την καινοτομία που τη χαρακτηρίζουν από την ίδρυσή της.

Η κληρονομιά της DS Automobiles ξεκινά το 1955 με την πρώτη εμβληματική DS, ένα αυτοκίνητο που άλλαξε για πάντα την αυτοκινητοβιομηχανία. Με τολμηρό σχεδιασμό και πρωτοποριακή τεχνολογία, καθιερώθηκε ως σύμβολο γαλλικής κομψότητας και μηχανικής αριστείας, ενώ αποτέλεσε κινηματογραφικό αστέρι και προεδρικό όχημα. Από το 2014, η DS Automobiles λειτουργεί ως ανεξάρτητη μάρκα, ενσαρκώνοντας την τέχνη του ταξιδιού «à la française» με μια ποικιλία μοντέλων: DS 3, DS 4, DS 7 και N°8, διαθέσιμα σε πλήρως ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις, συνδυάζοντας προηγμένες τεχνολογίες, κομψότητα και άνεση πρώτης κατηγορίας.

Με αφορμή τα 70 χρόνια ιστορίας, στην Auto Thessaloniki 2025, η DS Automobiles παρουσιάζει δύο επετειακές συλλογές που γιορτάζουν το παρελθόν και κοιτούν το μέλλον: DS 3 Édition France και DS 7 Jules Verne.

DS 3 Édition France

Η DS 3 Édition France αποτίει φόρο τιμής στην γαλλική κουλτούρα και την Πόλη του Φωτός. Με χρυσές λεπτομέρειες στα παράθυρα, στα καπάκια τροχών και στο σήμα «Édition France», το αυτοκίνητο συνδυάζει την αισθητική με την καινοτομία. Το εσωτερικό εντυπωσιάζει με Alcantara® και ύφασμα, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θερμαινόμενα καθίσματα, σύστημα κάμερας 360° VISION, παρακολούθηση τυφλών σημείων και αισθητήρες στάθμευσης.

Είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρική έκδοση E-TENSE με 156  ίππους και αυτονομία 404 χλμ. σε μικτό κύκλο και 565 χλμ. στην πόλη. Επίσης διαθέσιμη σε έκδοση HYBRID με 145 ίππους και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων  που επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση σε πάνω από το 50% της αστικής διαδρομής, μειώνοντας σημαντικά εκπομπές CO₂ και κατανάλωση καυσίμου.

DS 7 Collection Jules Verne

Η συλλογή του 2025 τιμά τον θρυλικό συγγραφέα (Ιούλιο Βερν) και μετατρέπει κάθε διαδρομή σε ένα φαντασμαγορικό ταξίδι. Το DS 7 JULES VERNE εντυπωσιάζει με βαθύ μπλε αμάξωμα Sapphire Blue, μοτίβα “guilloche” εμπνευσμένα από την υψηλή ωρολογοποιία, υπογραφή του Ιούλιου Βερν στο πολυτελές εσωτερικό επενδυμένο με γνήσια Alcantara®. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει πανοραμική γυάλινη ηλιοροφή, θερμαινόμενα καθίσματα, DS PIXEL LED Vision, σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης DS DRIVE ASSIST και το προνοητικό σύστημα ανάρτησης που «σαρώνει» τον δρόμο με κάμερα DS ACTIVE SCAN SUSPENSION.

Διαθέσιμοι κινητήρες: PLUG-IN-HYBRID 300 AWD, PLUG-IN-HYBRID 225, και BlueHDi 130 Diesel, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση, άνεση και χαμηλές εκπομπές CO₂. Κάθε λεπτομέρεια, από τα μαρσπιέ έως τα προσκέφαλα, αποπνέει πνεύμα περιπέτειας και κομψότητας, κάνοντας κάθε οδηγό σύγχρονο εξερευνητή.. Το DS 7 Jules Verne αναδεικνύει το πνεύμα περιπέτειας και την τεχνολογία της DS Automobiles, προσκαλώντας τους οδηγούς σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο της φαντασίας και της γαλλικής κομψότητας.

Η συμμετοχή της DS Automobiles στην Auto Thessaloniki 2025 αναδεικνύει την ισχυρή σύνδεση της μάρκας με την ιστορία, την τέχνη του ταξιδιού και την καινοτομία. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την εμπειρία της DS, ανακαλύπτοντας τα νέα επετειακά μοντέλα και την τεχνογνωσία που καθιστά τη μάρκα μοναδική.

