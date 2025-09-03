search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web

03.09.2025 12:14

Δυναμική Παρουσία της Mazda στην 89η Δ.E.Θ. και στην Auto Thessaloniki 2025!

03.09.2025 12:14
CX_30

Η Mazda, πιστή στην ιαπωνική φιλοσοφία της οδηγικής απόλαυσης και της τεχνολογικής καινοτομίας, θα δηλώσει δυναμικό “παρών” στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), καθώς και στην Auto Thessaloniki 2025.

Η παρουσία της Mazda αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την ιαπωνική παράδοση στη αυτοκίνηση, συνδυάζοντας το ξεχωριστό design με την πρωτοποριακή τεχνολογία. Στο επίκεντρο του περιπτέρου της Mazda θα βρεθούν δύο από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της:

Το Mazda2 Hybrid: To δημοφιλές compact μοντέλο με υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς, που προσφέρει κορυφαία οικονομία καυσίμου, χαμηλές εκπομπές ρύπων και την ευελιξία που απαιτεί η σύγχρονη αστική καθημερινότητα.

Το Mazda CX-30: To premium compact SUV της μάρκας, με το ξεχωριστό σχεδιαστικό αποτύπωμα Kodo Design, την ανώτερη ποιότητα υλικών στο εσωτερικό και την τεχνολογία Skyactiv που συνδυάζει αποδοτικότητα, δυναμισμό και οδηγική ευχαρίστηση.

Η παρουσία της Mazda στην “Auto Thessaloniki 2025” υπογραμμίζει τη σταθερή της δέσμευση στην καινοτομία και την ποιότητα, αναδεικνύοντας την ξεχωριστή της προσέγγιση στην αυτοκίνηση. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη μοναδική σχέση που δημιουργεί η μάρκα ανάμεσα στον άνθρωπο και το αυτοκίνητο, μέσα από την οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai.

Με έμπνευση από την ιαπωνική τέχνη και τεχνική, η Mazda συνεχίζει να σχεδιάζει οχήματα με έμφαση στην ουσία, την ακρίβεια και την αισθητική αρμονία.

Σας περιμένουμε στο περίπτερο της Mazda, στο κτίριο 13!

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 6 – 14 Σεπτεμβρίου 2025

Χώρος: Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 16:00 – 22:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 22:00

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις εκθέσεις Mazda σε όλη την Ελλάδα ή την επίσημη ιστοσελίδα www.mazda.gr.

