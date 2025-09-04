Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον: Η Peugeot στην AUTO THESSALONIKI 2025

Το μέλλον της αυτοκίνησης είναι ήδη εδώ – και είναι ηλεκτρικό. Η Peugeot έχοντας «εξηλεκτρίσει» το Δίκτυο Διανομέων Πανελλαδικά από το 2019 και προσφέροντας σήμερα τη μεγαλύτερη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων από οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή μαζικής παραγωγής (με 12 ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά μοντέλα), ανοίγει τον δρόμο για μια βιώσιμη και συναρπαστική κινητικότητα, συνδυάζοντας καινοτομία, αποδοτικότητα και απαράμιλλη οδηγική εμπειρία.

Στην AUTO THESSALONIKI 2025, από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου η Peugeot Hellas – μέλος του Ομίλου Συγγελίδη – δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τρία «Best-in-Class» αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Peugeot: Ε-208, Ε-2008 και Ε-3008.

Peugeot Ε-208: Απόλυτη αστική ηλεκτρική απόλαυση

Το Ε-208 έχει ήδη κερδίσει τον τίτλο του πιο αποδοτικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ευρώπη (ADAC Ecotest 2024), χάρη στην κορυφαία ενεργειακή του απόδοση και την Best-in-Class αυτονομία των 433 χλμ. σε μικτό κύκλο οδήγησης.

Με τον εμβληματικό σχεδιασμό Peugeot, την αιχμηρή LED φωτιστική υπογραφή και το μοναδικό Peugeot i-Cockpit®, προσφέρει μια εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει σπορ αίσθηση, αθόρυβη λειτουργία και προηγμένα συστήματα άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Ιδανικό για την πόλη αλλά και για αποδράσεις εκτός αυτής, το Ε-208 δείχνει πώς η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι απολαυστική.

Peugeot Ε-2008: Το πιο αποδοτικό ηλεκτρικό SUV στην Ευρώπη

Το Ε-2008 αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των compact SUV, όντας το πιο αποδοτικό ηλεκτρικό SUV της αγοράς (ADAC Ecotest 2024) με την μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση. Με μικτή ηλεκτρική αυτονομία έως 406 χλμ, προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ στυλ, άνεσης και οικολογικής συνείδησης.

Το μοντέρνο και ευρύχωρο εσωτερικό, σε συνδυασμό με το Peugeot i-Cockpit® 3D, δημιουργούν μια high-tech και φιλική προς τον οδηγό καμπίνα. Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης (ADAS) και η πλήρης συνδεσιμότητα κάνουν το Ε-2008 τον ιδανικό σύμμαχο για κάθε καθημερινή ή μεγάλη εξόρμηση. Είναι το πρώτο μοντέλο της κατηγορίας B-SUV που έδειξε τον δρόμο προς τον εξηλεκτρισμό, και σήμερα, κατέχει τον τίτλο του Best-Seller της ελληνικής αγοράς – συνολικά ως μοντέλο – στο πρώτο 8μηνο του έτους.

Peugeot Ε-3008: Το συναρπαστικό ηλεκτρικό Fastback SUV που θέτει νέα δεδομένα

Με το Ε-3008, η Peugeot ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτροκίνηση. Είναι το πρώτο μοντέλο της Stellantis που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα STLA Medium, σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα. Το αποτέλεσμα; βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση, κορυφαία αυτονομία και πρωτοποριακή τεχνολογία.

Η Long Range έκδοση του Ε-3008 προσφέρει εντυπωσιακά 701 χλμ αυτονομίας (Best-in-Class), σε μικτό κύκλο οδήγησης (WLTP) καθιστώντας την κορυφαία επιλογή στα ηλεκτρικά μεσαία SUV της αγοράς. Ο δυναμικός fastback σχεδιασμός του, το εντυπωσιακό εσωτερικό του, η πανοραμική αιρούμενη οθόνη 21’’ και τα προηγμένα ADAS το τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας του – συνδυάζοντας το πάθος της οδήγησης με το όραμα μιας βιώσιμης κινητικότητας.

Με Best-in-Class αυτονομίες, κορυφαία αποδοτικότητα και τεχνολογία αιχμής, η Peugeot αποδεικνύει ότι το μέλλον της ηλεκτροκίνησης δεν είναι μια υπόσχεση για αύριο, αλλά μια πραγματικότητα του σήμερα. Στην AUTO THESSALONIKI 2025, η μάρκα καλεί το κοινό να ανακαλύψει από κοντά τα ηλεκτρικά της μοντέλα και να ζήσει την εμπειρία της νέας εποχής στην οδήγηση.

