search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 17:10
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 15:45

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον: Η Peugeot στην AUTO THESSALONIKI 2025

04.09.2025 15:45
EV_RANGE_LINE_UP_7_04_05_12K_pose20_v23_DELIVERY (1)

Το μέλλον της αυτοκίνησης είναι ήδη εδώ – και είναι ηλεκτρικό. Η Peugeot έχοντας «εξηλεκτρίσει» το Δίκτυο Διανομέων Πανελλαδικά από το 2019 και προσφέροντας σήμερα τη μεγαλύτερη γκάμα αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων από οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή μαζικής παραγωγής (με 12 ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά μοντέλα), ανοίγει τον δρόμο για μια βιώσιμη και συναρπαστική κινητικότητα, συνδυάζοντας καινοτομία, αποδοτικότητα και απαράμιλλη οδηγική εμπειρία.

Στην AUTO THESSALONIKI 2025, από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου η Peugeot Hellas – μέλος του Ομίλου Συγγελίδη – δίνει την ευκαιρία στους  επισκέπτες να γνωρίσουν τρία «Best-in-Class»  αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Peugeot: Ε-208, Ε-2008 και Ε-3008.

Peugeot Ε-208: Απόλυτη αστική ηλεκτρική απόλαυση

Το Ε-208 έχει ήδη κερδίσει τον τίτλο του πιο αποδοτικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου στην Ευρώπη (ADAC Ecotest 2024), χάρη στην κορυφαία ενεργειακή του απόδοση και την Best-in-Class αυτονομία των 433 χλμ. σε μικτό κύκλο οδήγησης.

Με τον εμβληματικό σχεδιασμό Peugeot, την αιχμηρή LED φωτιστική υπογραφή και το μοναδικό Peugeot i-Cockpit®, προσφέρει μια εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει σπορ αίσθηση, αθόρυβη λειτουργία και προηγμένα συστήματα άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας. Ιδανικό για την πόλη αλλά και για αποδράσεις εκτός αυτής, το Ε-208 δείχνει πώς η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι απολαυστική.

Peugeot Ε-2008: Το πιο αποδοτικό ηλεκτρικό SUV στην Ευρώπη

Το Ε-2008 αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των compact SUV, όντας το πιο αποδοτικό ηλεκτρικό SUV της αγοράς (ADAC Ecotest 2024) με την μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση. Με μικτή ηλεκτρική αυτονομία έως 406 χλμ, προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ στυλ, άνεσης και οικολογικής συνείδησης.

Το μοντέρνο και ευρύχωρο εσωτερικό, σε συνδυασμό με το Peugeot i-Cockpit® 3D, δημιουργούν μια high-tech και φιλική προς τον οδηγό καμπίνα. Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης (ADAS) και η πλήρης συνδεσιμότητα κάνουν το Ε-2008 τον ιδανικό σύμμαχο για κάθε καθημερινή ή μεγάλη εξόρμηση. Είναι το πρώτο μοντέλο της κατηγορίας B-SUV που έδειξε τον δρόμο προς τον εξηλεκτρισμό, και σήμερα, κατέχει τον τίτλο του Best-Seller της ελληνικής αγοράς – συνολικά ως μοντέλο – στο πρώτο 8μηνο του έτους.

Peugeot Ε-3008: Το συναρπαστικό ηλεκτρικό Fastback SUV που θέτει νέα δεδομένα

Με το Ε-3008, η Peugeot ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτροκίνηση. Είναι το πρώτο μοντέλο της Stellantis που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα STLA Medium, σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα. Το αποτέλεσμα; βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση, κορυφαία αυτονομία και πρωτοποριακή τεχνολογία.

Η Long Range έκδοση του Ε-3008 προσφέρει εντυπωσιακά 701 χλμ αυτονομίας (Best-in-Class), σε μικτό κύκλο οδήγησης (WLTP) καθιστώντας την κορυφαία επιλογή στα ηλεκτρικά μεσαία SUV της αγοράς. Ο δυναμικός fastback σχεδιασμός του, το εντυπωσιακό εσωτερικό του, η πανοραμική αιρούμενη οθόνη 21’’ και τα προηγμένα ADAS το τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας του – συνδυάζοντας το πάθος της οδήγησης με το όραμα μιας βιώσιμης κινητικότητας.

Με Best-in-Class αυτονομίες, κορυφαία αποδοτικότητα και τεχνολογία αιχμής, η Peugeot αποδεικνύει ότι το μέλλον της ηλεκτροκίνησης δεν είναι μια υπόσχεση για αύριο, αλλά μια πραγματικότητα του σήμερα. Στην AUTO THESSALONIKI 2025, η μάρκα καλεί το κοινό να ανακαλύψει από κοντά τα ηλεκτρικά της μοντέλα και να ζήσει την εμπειρία της νέας εποχής στην οδήγηση.

Διαβάστε επίσης:

Το Νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό!

Νέο Volkswagen ID. Polo: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της γκάμας αλλάζει τα πάντα

Σου χάλασε το keyless; Έτσι θα μπεις στο αυτοκίνητο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papandreou-si-45
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Η θερμή χειραψία με Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο και η «ανάγκη για ισχυρές φωνές που θα προτάσσουν την ειρήνη»

tsipras_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας στην τελική ευθεία για τον Economist: «Στην πατρίδα μας σήμερα δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη»

kriti_mafia_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Συνεχίζονται οι ανακρίσεις των 17 πρώτων κατηγορουμένων – Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους τέσσερις συλληφθέντες

PIROSVESTIKI_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

giannis_ethniki_0409_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Με Γιάννη για τη νίκη-πρωτιά επί της Ισπανίας η Εθνική – Τα σενάρια και οι πιθανοί αντίπαλοι στους «16» (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 17:03
papandreou-si-45
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: Η θερμή χειραψία με Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο και η «ανάγκη για ισχυρές φωνές που θα προτάσσουν την ειρήνη»

tsipras_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας στην τελική ευθεία για τον Economist: «Στην πατρίδα μας σήμερα δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη»

kriti_mafia_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Συνεχίζονται οι ανακρίσεις των 17 πρώτων κατηγορουμένων – Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους τέσσερις συλληφθέντες

1 / 3