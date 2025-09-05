Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα

Υγραέριο σημαίνει χαμηλότερο κόστος κίνησης και μεγαλύτερη αυτονομία, στοιχεία που γίνονται όλο και πιο σημαντικά σε μια εποχή ακριβών καυσίμων.

Σε μια αγορά που συνεχώς μετακινείται προς τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά, υπάρχουν ακόμα οδηγοί που ψάχνουν λύσεις με χαμηλό κόστος χρήσης και τιμή αγοράς.

Το Dacia Sandero Streetway Eco-G 100 έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη.

Με τιμή που ξεκινά από μόλις 16.590 ευρώ, αποτελεί σήμερα το φθηνότερο αυτοκίνητο με εργοστασιακή υποστήριξη υγραερίου στην Ελλάδα, δίνοντας μια εναλλακτική για όσους θέλουν πρακτικότητα, οικονομία και αξιοπιστία χωρίς να πληρώσουν μια περιουσία.

