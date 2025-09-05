search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 14:23
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 13:12

Το φθηνότερο αυτοκίνητο με υγραέριο στην Ελλάδα – Κάνει 1.200 km με ένα γέμισμα

05.09.2025 13:12
Untitled design

Υγραέριο σημαίνει χαμηλότερο κόστος κίνησης και μεγαλύτερη αυτονομία, στοιχεία που γίνονται όλο και πιο σημαντικά σε μια εποχή ακριβών καυσίμων.

Σε μια αγορά που συνεχώς μετακινείται προς τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά, υπάρχουν ακόμα οδηγοί που ψάχνουν λύσεις με χαμηλό κόστος χρήσης και τιμή αγοράς.

Το Dacia Sandero Streetway Eco-G 100 έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη.

Με τιμή που ξεκινά από μόλις 16.590 ευρώ, αποτελεί σήμερα το φθηνότερο αυτοκίνητο με εργοστασιακή υποστήριξη υγραερίου στην Ελλάδα, δίνοντας μια εναλλακτική για όσους θέλουν πρακτικότητα, οικονομία και αξιοπιστία χωρίς να πληρώσουν μια περιουσία.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον: Η Peugeot στην AUTO THESSALONIKI 2025

Το Νέο MGS5 EV αποκαλύπτεται για 1η φορά στο ελληνικό κοινό!

Νέο Volkswagen ID. Polo: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της γκάμας αλλάζει τα πάντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Sotirelis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η υπερτιμημένη δημοκρατία των ΗΠΑ, η δραματική υποχώρηση των δυτικών αξιών και ο ρόλος της Ευρώπης

natassa_bofiliou04sep_ndp
LIFESTYLE

Νατάσσα Μποφίλιου: Νέο «καρφί» για τον Βουλαρίνο – «Κάτσε να ρουφήξω την κοιλιά μου…» (video)

giatros_2902_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Η ΟΕΝΓΕ για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Δράμας: «Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται, δεν εκβιάζονται»

nosokomeio_dramas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μυστήρια της Δράμας: Γιατί οι παθολόγοι δεν θέλουν να πάνε στο νοσοκομείο, η χρόνια εγκατάλειψη και η υποχρέωση του Γεωργιάδη

david-bowie
ΜΟΥΣΙΚΗ

David Bowie: Ανακαλύφθηκε το μυστικό τελευταίο project του, κλειδωμένο στο γραφείο του – Το «μιούζικαλ του 18ου αιώνα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 14:22
Sotirelis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Η υπερτιμημένη δημοκρατία των ΗΠΑ, η δραματική υποχώρηση των δυτικών αξιών και ο ρόλος της Ευρώπης

natassa_bofiliou04sep_ndp
LIFESTYLE

Νατάσσα Μποφίλιου: Νέο «καρφί» για τον Βουλαρίνο – «Κάτσε να ρουφήξω την κοιλιά μου…» (video)

giatros_2902_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Η ΟΕΝΓΕ για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Δράμας: «Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται, δεν εκβιάζονται»

1 / 3