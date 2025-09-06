search
06.09.2025 17:50

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

06.09.2025 17:50
DAKTYLIOS_FILE

Ο Δακτύλιος επιστρέφει από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας.

Ο μικρός Δακτύλιος περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους: Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Στις παραπάνω οριακές οδούς δεν ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα.

Κατά την περίοδο ισχύος του, Δευτέρα έως Πέμπτη (07:00–20:00) και Παρασκευή (07:00–15:00), επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατικών Ι.Χ. και των φορτηγών Ι.Χ. έως 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους:

Τις ζυγές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Οι οδηγοί θα πρέπει να θυμούνται ότι οι παραβάσεις του μέτρου επιφέρουν χρηματικά πρόστιμα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ισχύουν και οι ειδικές εξαιρέσεις (όπως για οχήματα ΑμεΑ, μέσα μαζικής μεταφοράς, υβριδικά και ηλεκτρικά), οι οποίες καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

tempi-sygentrosi-syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Πλήθος κόσμου συρρέει στο Σύνταγμα στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού – Σε εξέλιξη το νέο μεγαλειώδες συλλαλητήριο

dendias_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Παρέλαση» από το περίπτερο του υπουργείου Άμυνας στη ΔΕΘ

famellos
ΕΛΛΑΔΑ

Φάμελλος: Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα (Video)

tsipras economist thessalonik- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας θα είχε – λογικά – έτοιμη κοινοβουλευτική ομάδα αμέσως με ένα νέο κόμμα

tebi_main
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού (Photos)

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

