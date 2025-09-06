Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Ο Δακτύλιος επιστρέφει από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας.

Ο μικρός Δακτύλιος περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους: Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Στις παραπάνω οριακές οδούς δεν ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα.

Κατά την περίοδο ισχύος του, Δευτέρα έως Πέμπτη (07:00–20:00) και Παρασκευή (07:00–15:00), επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατικών Ι.Χ. και των φορτηγών Ι.Χ. έως 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους:

Τις ζυγές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Τις μονές ημερομηνίες κυκλοφορούν τα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Οι οδηγοί θα πρέπει να θυμούνται ότι οι παραβάσεις του μέτρου επιφέρουν χρηματικά πρόστιμα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ισχύουν και οι ειδικές εξαιρέσεις (όπως για οχήματα ΑμεΑ, μέσα μαζικής μεταφοράς, υβριδικά και ηλεκτρικά), οι οποίες καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

