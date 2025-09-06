Ξάνθη: Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη σήμερα, κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στην Ξάνθη.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο συλληφθείς είναι Έλληνας και φέρεται να ευθύνεται για συνολικά έντεκα πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην αγροτική περιοχή της Γενισέας. Η πρώτη σημειώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου ξέσπασαν εννέα ακόμη φωτιές μέσα στην ίδια ημέρα.
Ο κατηγορούμενος κρατείται και πρόκειται να οδηγηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.
