Πειραιάς: Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι – Αίσιο τέλος για τους 450 επιβάτες

Χθες το πρωί, στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα στον επιβατικό σταθμό «ΑΛΚΙΜΟΣ», κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες προσέκρουσε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσδεσης.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκε ρήγμα μήκους δέκα μέτρων και πλάτους ενός μέτρου στο πλοίο, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση. Οι 450 επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας.

Η Λιμενική Αρχή Τζελέπη απαγόρευσε τον απόπλου του κρουαζιερόπλοιου μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά και να δοθεί σχετικό πιστοποιητικό καταλληλότητας από τον αρμόδιο αναγνωρισμένο οργανισμό.

