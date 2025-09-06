ΔΕΘ 2025: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη – Κλειστοί 6 σταθμοί του Μετρό, ξεκινούν σε λίγο οι πορείες

Στους έξι ανέρχεται ο αριθμός των σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, που έκλεισαν στο πλαίσιο των μέτρων για τη ΔΕΘ 2025, καθώς ξεκινούν οι πρώτες προσυγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδης» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

«Oι σταθμοί παραμένουν κλειστοί και οι συρμοί διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία της γραμμής στους υπόλοιπους σταθμούς διεξάγεται κανονικά», σημειώνει ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης.

Απροσπέλαστο είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης από τις 3 το απόγευμα, με τα αστυνομικά μέτρα να προβλέπουν καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στους εξής δρόμους: Λεωφόρος Στρατού (από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία ΧΑΝΘ), 3ης Σεπτεμβρίου (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου), Βασ. Όλγας (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος), Βασ. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου), Λεωφόρος Νίκης, Κουντουριώτη, Κ. Καραμανλή (από Κατσιμίδη μέχρι Γ’ Σεπτεμβρίου), Εγνατία (από Λαγκαδά μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου), Εθν. Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου), Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου (από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη), Αγίας Σοφίας (από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας), Παύλου Μελά και Ελ. Βενιζέλου.

Όπως ανακοίνωσε η Τροχαία, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές και συγκεκριμένα από ανατολικά προς δυτικά μέσω Κατσιμίδη – Περιφερειακής Οδού – Αγίου Δημητρίου (όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες), ενώ από δυτικά προς ανατολικά μέσω 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής Οδού και Αγίου Δημητρίου (όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες). Ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας θα βρίσκονται σε καίρια σημεία και θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Τροποποιήσεις αναμένεται να υπάρξουν και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων, ενώ από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 6 σταθμών του μετρό, ύστερα από σχετική εντολή της αστυνομίας.

Δρακόντεια μέτρα

Βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού, ισχυρές διμοιρίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου θα διέλθουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις, ενώ γύρω από το «Ι. Βελλίδης», αναμένεται να αναπτυχθούν αστυνομικές κλούβες και κιγκλιδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται κι ο «Αίαντας», το όχημα εκτόξευσης νερού της ΕΛ.ΑΣ., την ίδια ώρα που drones θα εποπτεύουν από αέρος την εξέλιξή των κινητοποιήσεων και θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., στο Αστυνομικό Μέγαρο της πόλης. Εξάλλου, αστυνομικοί θα είναι εφοδιασμένοι με φορητές κάμερες επιτηρώντας σημεία του ιστορικού κέντρου.

Την εφαρμογή των μέτρων θα επιβλέπουν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένας στο Επιχειρησιακό Κέντρο κι ένας στο κέντρο της πόλης.

Αναλυτικά τα καλέσματα για Θεσσαλονίκη:

Στις 6 μ.μ. στο Άγαλμα του Βενιζέλου, από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

Στις 6μ.μ. στην Αγ. Σοφίας με Εγνατία, από ΟΚΔΕ

Μισή ώρα νωρίτερα είναι το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στην Πλατεία της ΧΑΝΘ

Στην Καμάρα στις 6 μ.μ. θα συγκεντρωθούν οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου

Στην Πλατεία Λευκού Πύργου στις 5 μ.μ. μελισσοκόμοι

Την ίδια ώρα στην Πλατεία της ΧΑΝΘ θα συγκεντρωθούν συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών

Για τις 7 μ.μ. υπάρχει απομονωμένα διαδικτυακό κάλεσμα στον Λευκό Πύργο, από άτομα του ακροδεξιού-εθνικιστικού χώρου (διαμαρτύρονται, όπως αναφέρουν, για τον «Προσωπικό Αριθμό και την παράνομη μετανάστευση»). Η συγκεκριμένη κινητοποίηση δεν αναμένεται να ενωθεί με αυτή των Τεμπών, ούτε με αυτή της ΔΕΘ.

