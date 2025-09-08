Skoda Epiq: Τι προσφέρει το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της εταιρείας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Skoda Auto αποκάλυψε το Epiq show car, ένα νέο ηλεκτρικό compact SUV που θα αποτελέσει τη βάση για το πιο προσιτό EV της μάρκας.
Το αυτοκίνητο θα μπει στην παραγωγή το 2026 και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Volkswagen Group Media Workshop πριν από την IAA Μονάχου, μαζί με τα υπόλοιπα μοντέλα της οικογένειας Electric Urban Car Family (EUCF).
Το Epiq αποτελεί κομβικό σημείο στη στρατηγική ηλεκτροκίνησης της Skoda, καθώς υπόσχεται να φέρει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στον μέσο οδηγό με συνδυασμό σχεδίασης, πρακτικότητας και προσιτής τιμής.
Με μήκος 4,1 μέτρα, το Skoda Epiq προσφέρει ευρύχωρη καμπίνα για πέντε επιβάτες και χώρο αποσκευών 475 λίτρων. Η αυτονομία του φτάνει έως και 425 km, κάτι που το καθιστά ιδανικό τόσο για καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη όσο και για ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων.
Η τιμή του μοντέλου παραγωγής αναμένεται να είναι αντίστοιχη με εκείνη του Kamiq (βενζινοκίνητο), τοποθετώντας το Epiq στη βάση της ηλεκτρικής γκάμας της Skoda.
Το Epiq είναι το πρώτο Skoda που υιοθετεί πλήρως τη νέα Modern Solid σχεδιαστική φιλοσοφία. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες: robust, functional, authentic.
Χαρακτηριστικά στοιχεία:
Cashmere matt βαφή με μαύρο Tech-Deck Face
T-σχήμα LED φώτα ημέρας και χαμηλά τοποθετημένοι προβολείς
Δυναμική tornado line που χωρίζει το αμάξωμα από την καμπίνα
Ισχυροί ώμοι και σύγχρονη crossover αισθητική
Η εικόνα του συνδυάζει μινιμαλισμό με πρακτικότητα, δίνοντας στο μικρό SUV έντονο χαρακτήρα.
Στο εσωτερικό, η Skoda δίνει προτεραιότητα στη χρηστικότητα και τις ψηφιακές λύσεις. Το Epiq προσφέρει:
Αποθηκευτικούς χώρους με Simply Clever λεπτομέρειες (κρυφές θήκες, γάντζοι, χώρος κάτω από το δάπεδο)
Ασύρματη φόρτιση κινητού και λειτουργία Mobile First
Μείγμα φυσικών διακοπτών και απτικών ροδέλων για εύκολη χρήση
Minimal digital layout για καθαρή, λειτουργική καμπίνα
Ο συνδυασμός φυσικών και ψηφιακών λύσεων στοχεύει να προσφέρει εύκολη καθημερινή εμπειρία χωρίς να θυσιάζει την άνεση.
Το Skoda Epiq θα παραχθεί στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra στην Ισπανία, στο πλαίσιο της συνεργασίας Brand Group Core του Ομίλου VW.
Η οικογένεια EUCF περιλαμβάνει τέσσερα προσιτά EV για τις μάρκες Skoda, Volkswagen και SEAT/Cupra, με στόχο να δημοκρατικοποιήσουν την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη.
Το μοντέλο παραγωγής του Skoda Epiq θα παρουσιαστεί επίσημα στα μέσα του 2026.
Το Skoda Epiq είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της μάρκας, με τιμή κοντά στο Kamiq.
Αυτονομία έως 425 km και χώρος αποσκευών 475 λίτρων το καθιστούν πρακτικό για πόλη και ταξίδια.
Νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid με μινιμαλιστική, δυναμική αισθητική.
Εσωτερικό με ψηφιακές λύσεις και Simply Clever λεπτομέρειες για καθημερινή άνεση.
Παραγωγή στην Ισπανία, με λανσάρισμα το 2026 στο πλαίσιο της EUCF.
(Πηγή: autotypos.gr)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.