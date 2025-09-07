search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

07.09.2025 18:15

Formula 1: Θρίαμβος Φερστάπεν στη Μόντσα, τρίτη νίκη του στη σεζόν

07.09.2025 18:15
Ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, πανηγύρισε την Κυριακή την τρίτη φετινή του νίκη, αυτή τη φορά στο Γκραν Πρι Ιταλίας.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull κυριάρχησε στη θρυλική πίστα της Μόντσα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας δεύτερο τον Λάντο Νόρις και τρίτο τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Όσκαρ Πιάστρι, αμφότερους με McLaren.

Η Ferrari του Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε στην τέταρτη θέση, στερώντας από την «σκουντερία» το βάθρο εντός έδρας, ενώ ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον περιορίστηκε στην έκτη θέση.

