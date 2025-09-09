Αυτές είναι οι 10 πιο σημαντικές προειδοποιητικές λυχνίες στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου

Το ταμπλό ενός αυτοκινήτου κρύβει ζωτικές πληροφορίες για την ασφάλεια και τη λειτουργία του.

Οι ενδεικτικές λυχνίες χωρίζονται σε κόκκινες (άμεσος κίνδυνος) και πορτοκαλί/κίτρινες (προειδοποίηση).

Η άγνοια ή η αδιαφορία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη ή ατύχημα.

Η σωστή αναγνώριση των συμβόλων είναι απαραίτητη για κάθε οδηγό.

